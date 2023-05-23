曼哈頓名醫被控用藥「控制病人」藉此性侵 醫院挨告包庇

一名曼哈頓醫院專治疼痛的名醫，被指控行醫時趁著病患亟於紓解慢性疼痛，開出過量強效止痛藥藉此「控制」病人，以便逞其性侵欲望，而該名醫師曾經隸屬的醫院，22日也被指控明知該醫屢屢犯行，卻昧於他的醫術帶來大量收益，對其行為視而不見。

美聯社報導，有19名過去的病患在法庭文件上指稱，疼痛醫師克魯恰尼（Ricardo Cruciani）曾所屬的曼哈頓西奈山貝斯以色列（Mount Sinai Beth Israel）醫院，對於克魯恰尼屢伸狼爪知情，但長達10多年來未報警或向主關機關舉報，也並未向未來雇主警告該醫可能造成的威脅。

克魯恰尼先前已遭定罪包括強暴在內的12項罪名，並於2022年8月在紐約里克斯島（Rikers Island）監獄輕生。當年作證指控克魯恰尼犯行的6名女性，也是日前對其過去所屬醫院、其醫療系統、和克魯恰尼之財產提出民事告訴的原告。

據美聯社，西奈山貝斯以色列醫院並未立即回應相關指控。

另根據日前指控，當時在克魯恰尼的同事之間，他的不當行為可說是「公開的祕密」，例如有一名護理人員曾警告病人，克魯恰尼可能會「毛手毛腳，所以要自己留意」，甚至連克魯恰尼的直屬主管也承認，該醫「有衝動控管的問題」而且「無法自我控制」。

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