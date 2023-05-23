每年都在下沉！專家發現「紐約地層下陷」 未來面臨海水倒灌風險
紐約市正在下陷！美國地質專家研究發現，由於紐約市摩天大樓眾多加上地質變動，部分紐約市的地層已下陷至少2公分。未來若再加上海平面上升，恐讓沿海地區的居民生存備受威脅。
紐約每年均在下沉
據《獨立報》報導，紐約市人口約800萬，美國地質調查局研究人員指出，包括布魯克林、皇后區與下曼哈頓在內的部分紐約市因為地層下陷，每年下沉1到2公分。
該研究更納入土壤條件與100萬棟大樓的7620億公斤重量等因素。除此之外，研究更指出，紐約市還面臨洪水危害的風險。
海平面上升亦是威脅
稍早研究曾指出，全球暖化帶來海平面快速上升，2050年前全球海平面將上升200到600公分。
研究人員還指出，紐約市每年下陷約1到2公分，部分地區下沉速度更快。原因除了近期不斷興建的摩天大樓外，還包括抽取地下水、土壤壓實與地震等因素。都市內的建築物也面臨其他風險，例如地層暴露鹽水後，可能導致鋼筋和混凝土受到侵蝕，因此減少壽命。
下沈是自然造成
據《Live Science》報導，研究指出，紐約市下沈部分原因可能是自然形成的，因為上一次冰河時期最寒冷的時候，巨大的冰層曾覆蓋大部分地球，造成冰層下方地面下陷，進而讓陸地邊緣升起。等到冰層融化後，被抬升的地區則開始下陷。
之前有研究就指出，到2100年，美國東岸可能會下陷48至150公分。除了大自然的力量之外，研究人員也認為還可能包括其他人為因素。且科學家也發現當地某些地區下沉速度更快，原因可能是建築物的重量造成。
本次研究結果刊登在Earth’s Future期刊。
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