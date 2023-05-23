快訊

郭打延長賽？黨內大老稱朱什麼都沒了 選戰重擔要侯自己扛

角逐2024總統副手郭台銘？ 柯文哲稱將取決「一重點」

新冠第四波爆發 醫曝確診數一路上升「診所每天被擠爆」

加州暖爸好心護鴨過馬路... 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國加州41歲男子里瓦拉（Casey Rivara）日前開車行經十字路口時，看見一群小鴨正在過馬路，於是好心下車護送這群小鴨，未料遭到一名17歲司機開車撞死。截自推特
美國加州41歲男子里瓦拉（Casey Rivara）日前開車行經十字路口時，看見一群小鴨正在過馬路，於是好心下車護送這群小鴨，未料遭到一名17歲司機開車撞死。截自推特

美國加州41歲男子里瓦拉（Casey Rivara）日前開車行經十字路口時，看見一群小鴨正在過馬路，於是好心下車護送這群小鴨，未料遭到一名17歲司機開車撞死。

NBC報導，加州羅克林（Rocklin）警方稱，事故發生在當地時間18日晚間8時15分左右，羅克林公園大道和史丹佛牧場路交叉口，加州議會大廈東北方約40公里處。

警方聲明指出，41歲男性里瓦拉當時「正試圖幫助十字路口的一些小鴨」，卻被一名年輕司機不慎開車撞上。

鴨子們毫髮無傷。羅克林警長霍里洛（Scott Horrillo）表示，肇事的17歲女孩未逃逸，調查仍在進行中，但不太可能面臨刑事指控。

一名目擊現場畫面的12歲男孩受訪表示，對里瓦拉的行為感到敬佩，「當時小鴨們正面臨危機，他下車保護了鴨子一家。人們替他鼓掌，因為他奮不顧身擋在車前」。

里瓦拉的遺孀周安潔（Angel Chow）表示，人們的哀悼令她感動，「過去幾天裡里瓦拉獲得大量的愛和支持。人們紛紛稱頌里瓦拉帶來的積極影響，讓我們備感榮幸，並對此非常感激。」

據了解，事發當時，霍里洛兩個年僅6歲和11歲的孩子也在後座，全程目睹並見證了父親的「最後善舉」。

鴨子

延伸閱讀

「27噸硝酸銨」運送途中竟失蹤！曾用於恐攻 美炸藥廠商緊急通報調查

Ralph Lauren聯名晶華酒店！推奢華期間限定加州海洋風雙層下午茶

瓦城全球布局 啟動30500計畫

來一趟加州西岸之旅！路易威登全新Pacific Chill香水

相關新聞

18年前偷「綠野仙蹤」茱蒂嘉蘭紅鞋 76歲男被起訴

明尼蘇達州76歲男子馬丁(Terry Martin)日前被大陪審團起訴，罪名是盜竊重要藝術品。他被控偷竊已故女演員茱蒂嘉...

加州暖爸好心護鴨過馬路... 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程

美國加州41歲男子里瓦拉（Casey Rivara）日前開車行經十字路口時，看見一群小鴨正在過馬路，於是好心下車護送這群...

僅限15分鐘內！WhatsApp推出新功能 訊息發送後可編輯

Meta公司旗下的即時通訊軟體WhatsApp推出新功能，允許用戶在發出訊息15分鐘內編輯訊息內容。新功能會逐步在全球推...

債限問題拜登和麥卡錫沒談成協議！違約非選項 可能天天碰面

美國總統拜登和眾院議長麥卡錫周一晚間結束另一輪針對債限問題的會談，仍未達成協議，雖然兩人都稱討論富有成效，誓言繼續協商以...

拜登會麥卡錫談美聯邦債限 仍未達成協議

美國總統拜登和共和黨聯邦眾議院議長麥卡錫，於美東時間22日下午（台灣時間23日清晨）會晤，商討聯邦債限問題達1個多小時，...

美晶片法案新項目 應材將砸40億美元在矽谷設研究中心

美商半導體設備龍頭應用材料公司（Applied Materials）周一宣布，預計七年投資40億美元，在矽谷中心地帶、加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦