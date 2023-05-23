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僅限15分鐘內！WhatsApp推出新功能 訊息發送後可編輯

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
WhatsApp推出新功能，允許用戶在發出訊息15分鐘內編輯訊息內容。路透
WhatsApp推出新功能，允許用戶在發出訊息15分鐘內編輯訊息內容。路透

Meta公司旗下的即時通訊軟體WhatsApp推出新功能，允許用戶在發出訊息15分鐘內編輯訊息內容。新功能會逐步在全球推出，預料未來數周內所有用戶皆可使用該功能。

Meta表示，已開始在全球推出編輯功能，未來幾周內所有用戶皆可以使用。已編輯的訊息內容旁邊會顯示「已編輯」，但不會顯示編輯紀錄，收到訊息的人也能知道訊息被更正過。只要長按住已傳送的訊息，在最多15分鐘內，從功能表中選擇「編輯」即可。

截至目前，WhatsApp用戶糾正發錯或是有錯字的訊息時，只能將其刪除並再重新發送，且會顯示「此訊息已刪除」。去年，WhatsApp將刪除訊息的時間限制從48小時增加到60小時。

WhatsApp的競爭對手，如Telegram和Signal，早已允許用戶編輯訊息，推特去年也為付費用戶推出了編輯功能。在iOS16中，蘋果公司也在iMessage中，引入編輯和刪除發送過的訊息功能。

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