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美何時耗盡現金？最清楚狀況的是每日交數據給葉倫的他

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國財政部會計事務助理部長雷布瑞克。截至美國財政部官網
美國財政部會計事務助理部長雷布瑞克。截至美國財政部官網

美國債務違約迫在眉睫，最清楚聯邦政府手上還有多少錢的關鍵人物，是2014年以來擔任財政部會計事務助理部長的雷布瑞克（Dave Lebryk）。

財長葉倫說，「大限日」最早可能出現在6月1日，但華府有很多議員不相信，認為她故意恐嚇以迫使國會儘快採取行動。葉倫的依據是雷布瑞克每天與她會面時提供的財務估算，資料稍後送往國會。雷布瑞克及其團隊目前面臨的壓力巨大，他在平靜時期一個月甚至一季才與葉倫開一次會，他們也負責準備和管理財政部自1月以來一直在部署的「非常措施」，以便儘可能地延遲發生債務違約的時間。

現年61歲的雷布瑞克在財政部二樓辦公，每天早上第一件事，就是檢視一個追蹤全球最大支付系統最關鍵運作的彩色儀表板。財政部每年流出的金額超過6兆美元，用於各項付款、付薪和採購下單，另有逾5兆美元透過稅收和費用流進來。雷布瑞克必須確保高達數十億筆的交易能順利進行。儀表板上是他手下數千人送進來的訊息，標示綠色顯示正常，黃色表示出現問題，紅色則需要他立即注意。

單親母親撫養長大的雷布瑞克在哈佛大學經濟系畢業後，取得該校甘迺迪政府學院公共行政碩士，1989年透過培訓高階文官的總統管理實習生計畫（PMIP）進入財政部，此後當了30年公務員，歷經11位財政部長，做過現任聯準會主席鮑爾在財政部時的特助。 

前同事形容雷布瑞克友善風趣，在壓力下非常冷靜，而且很直率，部分原因可能在他是職業官僚，並不期待政治晉升。他們說，他原可以在華爾街賺數百萬美元，卻一直領著公務員薪水。

如果白宮和共和黨的談判破裂，美國國會未能及時提高債限，雷布瑞克可能成為決定進來的稅收要支付給哪些對象的中心人物，但在關鍵政府職能之間會是很艱難的處境。在那之前，雷布瑞克將持續每日通報還剩多少時間能避免債務違約，不管國會議員信不信他。

葉倫 債務 美國

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