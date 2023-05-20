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美中商務部長 下周會面

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
美國商務部長雷蒙多。路透
美國商務部長雷蒙多。路透

偵察氣球風波似已度過，美中各層級陸續恢復接觸，中國駐美大使館發言人劉鵬宇十八日在使館內舉行吹風會透露，商務部長王文濤下周訪問美國，會與美國商務部長雷蒙多及美國最高層貿易官員會面。

劉鵬宇表示，中方對與美國各層面的溝通一直持開放態度，但前提是相互尊重。

據一名了解會面計畫的人士透露，王文濤下星期在華盛頓與雷蒙多會面後，前往底特律參加亞太經合組織（ＡＰＥＣ）貿易部長會議；會議定於五月廿五日及廿六日舉行，其間會與美國貿易代表戴琪會面。

雷蒙多及戴琪並未對此置評。

大陸商務部部長王文濤。（中國青年網）
大陸商務部部長王文濤。（中國青年網）

在國家安全顧問蘇利文與中共中央外事辦主任王毅上周在維也納會談兩天後，目前各方最關注的是布林肯何時訪問北京，及總統拜登何時與中國國家主席習近平對話或會面。

劉鵬宇在吹風會上對此表示，美國應與中國合作，「為兩國元首未來的互動創造有利條件」。他指出，「美方必須正確看待中國，我們希望美方回歸理性務實的對華政策，讓兩國更好地發展自己，共同繁榮。」

他又說，中國對與美國在各個層面的交流及跨領域的合作，持開放態度，但前提是相互尊重、平等互利。

布林肯、雷蒙多及美國財政部長葉倫，最近一段時期不斷放風，表示期望訪問中國。但包括共和黨國會議員在內的拜登批評者，質疑拜登政府不斷向北京提出舉行高級別會面的提議。

美國 拜登 布林肯

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