川普拚初選 「轉性」談政策

自從前總統川普宣布再戰二○二四以來，路透針對川普發表聲明進行內容分析發現，川普面對黨內初選最主要對手、佛羅里達州州長德桑提斯，除了吸引媒體報導的辱罵與中傷，還展開令人意外的施政檢討，鎖定社安金、佛州紅藍卡、外交政策及州長任內紀錄發動猛攻。

報導指出，五名政治分析家指出，川普這回打選戰的方式，與二○一六年第一次挑戰總統大選時，形成明顯對比。二○一六年時，川普採取炮火四射的選舉策略，對其他候選人的批評大多都是人身攻擊。

曾為一位民主黨籍總統、三位共和黨籍總統擔任顧問的無黨派政治分析師葛根指出：「這次可以清楚看到，川普改變戰術，抓緊政策議題猛烈攻擊。」

根據統計，川普二○二二年十一月十五日宣布參加二○二四年總統大選以來，在自創社群平台「真實社群」、電子郵件、主要演說、媒體訪問、競選團隊新聞稿當中，針對宣布參加共和黨初選或可能成為初選對手的黨內同僚累計做出二四二次抨擊，其中二一六次批評對象是德桑提斯。消息人士說，迄今尚未宣布角逐共和黨總統初選的德桑提斯，最快下周正式宣布參選。

川普對德桑提斯的批評當中，社安金與俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險是主要項目。川普指稱德桑提斯打算「破壞」這兩項福利計畫。從二○二二年十一月以來，川普以社安金及紅藍卡做為批評德桑提斯的主要話題總共有四十三次，三月以來川普發言內容更加趨於辛辣。

川普四月二十七日在新罕布夏州的一場造勢活動上對台下支持群眾說：「我跟德桑提斯不一樣，我一定會幫我們偉大的長輩們保護社安金跟紅藍卡。」

德桑提斯二○一三年至二○一八年間擔任佛州聯邦眾議員時，曾投票支持逐漸調高社安金領取年齡，從六十五歲調至七十歲，並投票支持修改紅藍卡，讓老年人自行購買健保。

德桑提斯五月八日接受保守派新聞媒體「新聞極限」專訪時說，川普在二○○○年出版的一本書中曾說，支持調高社安金領取年齡到七十歲。