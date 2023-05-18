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把真槍當玩具槍！4歲男童家中找到「上膛真槍」 誤射1歲弟

聯合新聞網／ 綜合報導
美國德州一名4歲男童平常喜歡玩玩具槍，在家中竟找到一把真槍，玩耍中開槍射向1歲弟弟。示意圖／ingimage
美國德州一名4歲男童平常喜歡玩玩具槍，在家中竟找到一把真槍，玩耍中開槍射向1歲弟弟。示意圖／ingimage

美國德州再發生槍擊事件，一名4歲男童平常喜歡玩玩具槍，16日下午在家中找到一把槍，以為是一把沒有裝子彈的玩具槍，在玩耍過程中，開槍射向1歲弟弟，才發現手上拿的玩具槍是一把「子彈上膛的真槍」。

根據外媒《ABC 13》、《紐約郵報》報導，德州一名4歲男童平常喜歡玩玩具槍，16日下午在家中找到一把槍來玩，沒有意識到自己可能找到一把具有傷害力真槍，玩耍過程中直接開槍射向1歲弟弟，警方接獲通報後馬上趕到現場，並且立刻將該名中槍的1歲孩童送醫急救，所幸沒有生命危險。經過警方調查，這把槍是家中親戚所遺留下來。

孩子父親接受採訪表示，4歲兒子喜歡玩玩具槍，可能沒意識到他自己找到一把會傷害到他弟弟的真槍，並且表示，對親戚在他家中留有一把上膛的槍感到憤怒。據悉，槍擊發生時，屋內還有一名7歲女童，所幸沒有受傷。為了避免憾事再發生，哈里斯郡（Harris County）治安辦公室隨即對該社區提醒，民眾在槍枝保管方面必須負起責任，特別是家中有孩子的時候，一定要小心。目前尚不清楚是否有人會面臨指控。

該起槍擊案發生兩個月前，德州也曾發生一起悲劇槍擊案，一名3歲女童在房間中找到一把「沒關保險栓的半自動手槍」，意外開槍射殺4歲姐姐，家中人們聽到巨大槍聲之後，馬上衝到臥室，打開房門看到4歲姐姐已經倒在地上，當地警方初步研判，該起案件為意外事故，尚不清楚是否會針對家長槍枝保管不當做出控訴。

美國 德州

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