調查：八成美國人禱告曾成真 多數選在睡前

多數美國人的禱告都曾實現！根據美國信仰團體調查發現，超過8成美國人表示，在過去1年，個人曾經歷至少1次禱告事項實現。

8成民眾曾與上帝互動

據《基督教郵報》報導，光芒基金會（The Radiant Foundation）是在今年4月調查超過1,700位美國人後發現，87%受訪者表示，過去1年至少有1件禱告事項真的成真，而且85%的人曾與上帝互動，而其中最常見的方式就是禱告，佔61%，冥想則佔39%。

除此之外，美國人平均每天禱告2次，時間為18分鐘，84%的人認為不管自己信仰程度如何，上帝都會垂聽他們的禱告。調查也發現，美國人最常禱告時間是在睡前，佔55%，其次是日出佔50%，而最常見的禱告方式是跟自己，佔94%，與朋友及其他信仰夥伴分別佔67%與61%。

最常為家人禱告

至於最常見的禱告內容則是為正面臨危機中的家人（76%）、71%是為生病的人，而禱告的目的，最多是想與上帝互動佔7成，其次為降低焦慮佔45%、41%是找到問題解決方法、找回人生重心佔36%、28%的人希望有自信以及12%的人希望戰勝癮。

據《基督教世紀》報導，該基金會執行長約翰戴表示，「這些結果清楚指出，進行禱告比人們預期的要多。人們整天都以各種方式在許多地方祈禱，經常探索自己的精神面並藉由祈禱度過逆境、找到意義以及與更高的力量建立聯繫。」

調查發現，8成的人會選擇自己禱告，年輕人則較愛與其他信徒或家人禱告，25%的人表示會固定與寵物一起禱告。

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