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美債上限協商卡關 共和黨主張減少開支

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

美國國債即將倒債？美國財政部日前警告，聯邦現金將於6月1日用罄，如果國會不提高舉債上限的話，美債就會違約。專家警告，一旦美債違約，國際將陷入前所未有的金融風暴。但共和黨強調，除非執政黨縮減政府開支，否則不會輕易放行提高上限。

美國國會會為聯邦政府設定的「舉債最高額度」，避免政府過度借款、預算過高等狀況。一旦政府財政觸及舉債上限時，除非國會同意提高上限金額，否則政府就無權再舉債。

兩黨協商無果

半島電視台》報導，美國財政局曾警告說，政府將於6月1日用完資金支付帳單，導致美債陷入違約風險。對此，美國國會正協商提高美國債務上限，但共和黨與民主黨雙方陷入協商僵局。

目前美國的國債上限為31.4兆美金，於2021年時，民主黨曾靠著參眾兩院的優勢，幾乎無異議的提高了債務上限。然而，現在民主黨雖然佔有參議院多數席次，但共和黨卻在眾議院有多數席次，導致本次協商困難重重。

共和黨的爛攤子

共和黨眾議院議長麥卡錫強調，執政黨政府需要仔細規劃未來的財政支出，避免美國債務再度觸頂，共和黨才願意點頭提高債務上限。共和黨認為，應削減大多數社福政策的支出，但不能動到軍事預算。

民主黨參議院桑德斯則痛批，共和黨過去給予富人大量的稅務減免，才導致美國的債務激增，現在卻反過頭來拒絕提高債務上限，導致全球經濟陷入美債違約的風險，更可能摧毀國內健保、社會福利與醫療補助等計畫。

恐致毀滅性金融災難

美國總統拜登原本預計於廣島出席G7峰會，並會與亞太各國重要領袖會面，但面對提高美債上限的協商陷入僵局時，拜登也縮短出訪亞太國家的行程，在G7峰會結束後，隨即返國。

彭博社》引述專家指出，美債向來被視為是「最安全」的金融資產之一，一旦發生美債違約的狀況，信評機構勢必會下調美國公債的評等，導致美國舉債借貸的成本上揚，各國銀行或央行可能也會選擇拋售美債，引發股市崩盤、物價飆漲等危機，這可能比去年全球通膨、升息的金融風暴更加嚴峻。

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