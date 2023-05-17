特勤局維安有漏洞？白宮國安顧問蘇利文住所遭「不明男子」闖入

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）的住所上個月遭不明身分人士闖入，美國特勤局（Secret Service）表示正在展開調查。

紐時報導，特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）16日在聲明中表示蘇利文在上個月的事件中沒有受到傷害，並補充說「入侵者的身份仍然未知」。

現年46歲的蘇利文和妻子住在華盛頓西區附近，據因調查仍在進行而不願透露姓名的知情人士的說法，入侵者是在4月29日凌晨3點闖入蘇利文家中，特勤人員卻完全沒有察覺。

據悉，蘇利文當下立即注意到這名疑似喝醉的男子，2人對峙後蘇利文告訴對方離開，隨後才通知駐守在外面的特勤局人員。

古列爾米指出「特勤局正在調查發生在受保護地點的安全事件。雖然受保護者並未受到傷害，但我們正嚴肅看待此事並已展開全面調查」，並補充說「任何違反我們保護協議的行為都是不可接受的，如果被發現，相關人員將被追究責任」。

官員們正在調查這起事件是意外還是有犯罪意圖，白宮方面則拒絕回應。