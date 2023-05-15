美國多地限制中國人買地買房？ 當地華人揭法案真相：別故意挑起中美對立

過去幾天，各大美國華人資訊網站紛紛報導與路易斯安那州禁止中國人買房租房相關的內容，留美中國學生找工作的常用論壇「一畝三分地」上有相關的貼文，記者所在的幾個有數百名華人的微信群也對這件事進行了熱烈的討論，有人回覆稱沒想到租房也不行，乾脆把華人「全趕走吧」，也有說人「真是新世紀的排華法案」。

但是這些在華人社群間互相轉發和分享的資訊卻大多不太全面，也缺乏了法案提出後一些關鍵的修改和補充。例如前文所述路易斯安那州的HB537法案，法案最新修訂的版本中僅保留了針對對美國有敵意的國家，包括中國（含香港特別行政區）、古巴、伊朗、朝鮮、俄羅斯、委內瑞拉購買、租賃或者取得土地的限制，而取消了針對與對美國有敵意的國家有聯繫的個人的限制。這意味著即使法案通過，受到限制的將會是中國政府，中國公司或其他實體，並非個人。而該法案目前也並未成為法律，而是在5月15日由該州眾議院召開聽證會，聽證會之後，仍然需要經過投票和州長的批准才能成為法律。

德克薩斯等州立法尚未完成

「這些自媒體對立法程序一無所知」，在德州奧斯汀居住的秦女士對這些沒有如實報導的自媒體和博主非常失望，認為他們為了閱讀量故意起一些能挑起對面的標題，比如挑起中國人和美國人的對立，還在中國國內民眾和美國華人的對立，在美國藍州和紅州居住的華人之間的對立。她認為這些自媒體的造謠並不利於華人真正組織起來去抗議這些法案。比如有些法案明明還沒有通過，只是完成了某個進程，自媒體就在說「通過了」，那讀了文章的人就會覺得這個法案已成定局，沒有回旋餘地了，他們也不會再去進行抗爭。秦女士表示，這些自媒體如果真的希望替在美國的華人發聲，那應該呼籲華人多多參與到政治議題，哪怕給當地的議員打兩個電話也好。

在達拉斯居住的鄭先生則從一月份起就開始抗議德克薩斯州仍在立法進程中的SB147法案。SB147法案最初的版本中是限制中國公民購買土地的，但是到目前為止，已經將美國綠卡持有者豁免在外，也允許中國公民購買用以自住的房屋。他認為這樣的讓步和不少華人對於該法案持之以恆的抗議有關。此前不太關心本地政治的他開始和有相同想法的華人一起組建群組。他告訴記者，群組中有律師，也有利益相關的房地產商，但絕大多數人還是對美國政治不怎麼了解的「小白」，很多人都是在網上吐槽時看到對方也反對SB147才認識的。群組中的組織相對來說也比較鬆散，有人花了很多時間去打電話和寫宣傳文案，但也有不少人不太願意投入過多的時間和金錢，甚至不少人在針對其他政治議題的看法上也有分歧。但大家還是抱著求同存異的想法，能出一份力就出一份力，「我們做的有遊行，在網上找到議員的電話之後打電話抗議，或者查到法案聽證會的時間後驅車去聽證會現場等」。目前的法案雖然已經不再影響他和他在美國的家人，但他還是決定繼續抗議下去。因為這樣的法案越來越多之後，對於中國人的歧視就會越來越普遍。人家看你的長相就歧視你，也不會知道你是美國公民，美國綠卡，還是僅僅有美國簽證。

佛州法案通過 華人繼續抗爭

其他還在立法程序中的類似法案還有阿拉巴馬州的HB379法案等，而佛羅裡達州的法案SB264已經由州長德桑蒂斯簽署成為法律，擬定於今年7月1日正式實施。該法案中受到限制的國家有中國、俄羅斯、伊朗、朝鮮、古巴、委內瑞拉和敘利亞，但是只有中國公民在佛羅裡達州全州購買土地、房屋等不動產受到限制。但法案也有例外，綠卡持有者不受影響，有美國簽證（旅游簽證除外）的中國人可以購買小於兩公頃的房地產用於居住。

該項法案在佛州參議院以95:17的壓倒性贊成率通過，支持的議員們認為這條法案保護了美國的國家安全。而華人維權組織華美維權同盟（Chinese American Legal Defense Alliance）則表示將會立即啟動法律程序以求推翻這一歧視性法案。該組織在其微信公眾號文章中寫道，「我們預計在一周左右去佛州法院起訴立案，並在本月底之前向法院提交阻止法律生效的禁止令」。該組織的前身是川普總統發布微信禁令後，朱可亮、曹英、袁鋼、倪非、吳聖洋等五位華人律師挑頭成立的美國微信用戶聯合會。他們起訴川普總統，要求法院停止微信禁令的實施。今年3月3日，該組織在官網上發表了推翻多州禁止華人購買房地產法案的捐款倡議書，當時針對的是德克薩斯、佛羅裡達、喬治亞這三個州的相關法案。如今喬治亞州的法案已經不再繼續推進，德克薩斯州的法案還未成為法律。截至5月14日晚，該組織在眾籌籌款平台gofundme上一共籌到了十一萬多美金。

但是，華人群體在此問題上的立場並非「鐵板一塊」。在美國華人社群中有不少影響力的自媒體陌上美國就撰文表示，該法案不影響在美國生活的有合法簽證的華人居民買自住房。博主認為該法案重點是限制對美國有敵意的多個國家政府在美國買地，並認為微信文章中沒有解釋清楚法案不針對在美國有合法身份的中國居民或者中國公民是傳播謠言。文章表示在美國的華人應該做的不是去宣傳美國如何排華，而是要督促中國人去監督自己的政府改善中美關係，早日（把中國）從7國名單中拿掉。

在德州攻讀博士學位的周同學則表示他周圍的朋友鮮少有關心這些法案的，「因為學生要買房的很少，和我們的生活沒什麼關係，只聽少數幾個人提過」，他曾想過要上街抗議此類法案，但是在法案不斷修改並且對持有合法簽證的個人影響減小之後，他也開始猶豫是否要支持該法案。他認為應該把中國人和中國政府區分開來，不能認為中國人就有原罪，但是美國政府對中國政府做出限制本身並非毫無道理。

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