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美債限危機 拜登川普互撂話

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統拜登十日表示，若聯邦債務上限議題無法解決，可能不去日本出席七大工業國集團高峰會。（美聯社）
美國總統拜登十日表示，若聯邦債務上限議題無法解決，可能不去日本出席七大工業國集團高峰會。（美聯社）

美國財政部長葉倫十一日在七大工業國集團（Ｇ７）財長暨央行總裁會議中警告，美國舉債上限遭極端政治操作，即使未釀成違約災難，也可能因此付出「慘重經濟代價」。

美國前總統川普在美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）節目中向共和黨國會議員喊話，若民主黨不同意削減開支，就拒絕提高舉債上限，使美國陷入史上首次債務違約。

美國總統拜登亦揚言聯邦債務上限爭議若不迅速解決，他將取消亞洲行，包括下周末在日本召開的Ｇ７高峰會。

葉倫在前述會議中說，根據她和各領域經濟學者的評估，美國一旦違約，將引發經濟和金融災難。就算沒違約，針對舉債上限揚言採取的極端手段，也可能付出慘重的經濟代價。

去年掌控聯邦眾議院的共和黨議員放話，美國政府若不削減開支，就不會同意將舉債上限從現行的卅一兆四千億美元向上調高。葉倫上周亦警告，國庫最快六月一日告罄，屆時將無法履行財政義務。

葉倫十一日說，美國二○一一年也曾面臨類似情況，因而痛失頂級的ＡＡＡ債信評等。她還說，美國國會自一九六○年以來，上調或暫時取消舉債上限近八十次。她敦促國會迅速採取行動，援引往例。

拜登和兩黨重量級國會議員九日雖進行協商，但未取得進展，與會人士僅同意繼續努力。

美國 葉倫 拜登 川普

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