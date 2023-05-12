川普：當選將特赦國會暴亂暴徒

美國前總統川普十日參加有線電視新聞網（ＣＮＮ）舉辦的里民大會活動，是川普宣布再戰二○二四後首場電視競選活動。川普對二○二○年總統大選依舊拒絕認輸，還說明年勝選後將特赦參加國會暴亂的暴徒。

聯邦檢察官正在調查川普卸任後擅自將機密檔案從白宮帶走，川普在新罕布夏州聖安塞姆學院舉行的ＣＮＮ里民大會上說，根據「總統文件法」規定，絕對有權可以帶走機密文件。他說，他已經為檔案解密，對於帶走文件從來不曾隱瞞。

主持人柯林斯當場糾正川普，「總統文件法」並未授權前總統可把檔案帶回家，而且總統卸任後檔案便歸聯邦政府所有。川普並未正面回答問題，反而罵對方「討厭鬼」。

除了拒絕承認敗選，川普也為自己在二○二一年一月六日國會暴亂當天的行為辯護。他說，國會暴亂是當時民主黨聯邦眾議院議長裴洛西等人的錯，沒有做好國會維安。川普回答觀眾提問時說，如果贏得明年大選，將為許多參加國會暴亂的暴徒特赦。

對於作家卡洛爾指控川普一九九六年在百貨公司試衣間性侵她，紐約地方法院陪審團九日裁定川普須賠償卡洛爾五百萬美元。川普說，不會因為這起案件喪失成為總統的資格，婦女票也不受影響。川普說他不認識卡洛爾，「從沒見過她，根本不知道她是誰」。

川普回答觀眾提問國債上限問題時說，如果白宮不接受共和黨的削減預算提議，美國只能淪於債務違約。

談到俄烏戰爭時，川普誇口「如果我是總統，我可以讓戰爭在一天之內解決，只要廿四小時」。至於俄羅斯總統普亭算不算戰爭犯，川普則不願說明。