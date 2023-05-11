川普形象已定 性侵案敗訴效應難料

美國紐約聯邦地區法院陪審團九日判決，被控性侵、誹謗的前總統川普須賠償原告卡洛爾五百萬美元。美聯社分析，對於絕大多數政治人物來說，被控這類性侵案敗訴等於葬送政治前途，但是川普不是等閒之輩。

七十九歲專欄作家卡洛爾在法庭上作證時，鉅細靡遺描述一九九六年遭到當時為紐約房地產大亨的川普在百貨公司試衣間性侵過程，但川普始終否認，辯稱根本不知道卡洛爾是誰。

美聯社指出，二○一六年總統大選期間，川普與綜藝節目「走進好萊塢」主持人私下開黃腔的錄音檔曝光，川普吹噓可直接對女人私處動手動腳霸王硬上弓，聲稱只要是名人，就能為所欲為。錄音檔曝光一個月後，川普贏得總統大選。

對已宣布二○二四年再戰白宮的川普來說，卡洛爾案將是另一次考驗，可測試他是否有辦法再次度過足以讓其他政治人物垮台的醜聞危機。

某些政治觀察家說，一般民眾對川普的看法其實早就定型，不管是喜歡或討厭，而且川普冒犯女性早就不是新聞。

聖母大學政治學教授沃爾布瑞契特說：「美國民眾其實早已熟知川普的個性，卡洛爾案應不至於讓太多選民改變心意。」

沃爾布瑞契指出，比較重要的問題是，卡洛爾案及其他案件判決結果，是否會讓原本支持川普的金主或顧問抽腿。

民主黨民調專家雷克則表示，最近針對民主黨選民及獨立選民的焦點小組調查發現，女性選民表示川普的「強暴案」讓她們最為介意；雷克說，卡洛爾案對川普的傷害恐怕超過先前預期。

雷克說，選民知道川普不尊重女人，也知道川普是個玩咖，「可是強暴就另當別論」。