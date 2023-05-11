川普被控性侵、誹謗 判賠1.5億

美國前總統川普遭專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）指控性侵、誹謗案，紐約聯邦陪審團九日判決川普須賠償卡洛爾五百萬美元（約台幣一點五億元）。由於本案為民事訴訟而非刑事，川普不用坐牢，不過，這是性侵和性騷擾傳聞纏身數十年的川普首度被陪審團認定必須為性攻擊案負起法律責任，將讓他的二○二四年總統大選之路變得更加複雜。

由六男三女組成的陪審團認定，川普須就性侵（sexually abused）和強行觸摸卡洛爾造成傷害負責，但不須對更嚴重的強暴（rape）指控負責。川普宣稱相關指控是「騙局、謊言」，也被認定構成誹謗（defame）。

從頭到尾未出席審判的川普表示將上訴；他九日在社群平台發文表示，他「完全不知道卡洛爾是誰」、「這個判決是個恥辱」、「史上最大政治迫害的延續」。

川普日前在答訊過程中，看到一張一九八七年與卡洛爾在社交場合的黑白合照時，將她指認為第二任妻子瑪拉。

七十九歲的卡洛爾聆聽判決後擁抱支持者，含淚微笑，表示「我們非常高興」。

美國前總統川普九日被判賠償女作家卡洛爾五百萬美元。（歐新社）

卡洛爾在法庭上表示，一九九六年春天一個周四，川普在紐約古德曼高檔百貨公司第五十八街出口攔下她，表示想幫女性朋友挑選禮物，徵求她意見。兩人走到內衣區看到一件灰藍色連身內衣，川普要她「穿上這件」，她拒絕了，然後川普示意她進入更衣間，並立即關上門將她推到牆上，壓住她並拉下她的內衣，用手指和生殖器性侵她。她奮力用膝蓋將川普頂開，才得以逃走。

卡洛爾找來兩名女性友人作證，兩人證實當年卡洛爾被川普侵犯後立即向她們陳述過程。另外兩名女性證人當庭陳述她們遭川普性侵的類似遭遇。

川普的律師則辯稱，卡洛爾為了錢編故事，出於政治動機攻擊川普。

此案不是刑事案件，陪審團未被要求判定川普「有罪」或「無罪」，而是判定他是否對襲擊卡洛爾負有責任。法官卡普蘭要求陪審員依照證據和證詞決定，川普是否很可能「強暴」、「性侵」或「強行觸摸」卡洛爾；陪審團無異議認定川普「性侵」和「強行觸摸」原告，但並未認定強暴指控。依紐約州法，違反意願進行性接觸就構成性侵，違反意願性交則構成強暴。

紐約時報報導，七十六歲的川普遭眾多女性指控性攻擊，他始終否認，卡洛爾案是首宗經陪審團認定的官司。

由於訴訟時效過期，川普不會受到刑事起訴。此案在政治上對川普的影響有待觀察，他還面臨了多項刑事調查，包括因二○一六年大選前向色情片女星「風暴女」丹尼爾斯支付封口費而面臨多項刑事指控；二○二○年總統大選後向喬治亞州官員施壓、二○二一年一月六日涉嫌煽動支持者闖進國會、在佛州海湖莊園私宅起出機密文件等案。