臭到頭痛！美高中生噴灑「超濃屁味噴霧」 校方急疏散、6學生送醫

美國一名高中生惡作劇，在學校噴灑高濃度的「屁味噴霧（fart spray）」，不僅使校方疏散全校學生，隔天臭味仍揮之不去，導致六名學生被送院。

《8視界新聞網》根據《紐約郵報》報導，這起事件於本月3日發生在美國德克薩斯州的卡尼溪高中（Caney Creek High School）。校內出現這股濃烈惡臭後，校方迅速疏散學生，還請來消防人員動用氣體偵測設備搜查整棟建築物，但都找不到氣體洩露的跡象。

雖然這股恐怖惡臭直到隔天仍揮之不去，但學生依舊如常返校上課，結果當天有六名學生因出現嚴重頭痛症狀而送院，另有至少八人通報身體不適。

儘管消防人員確認校園內空氣質量達到安全標準，但學校仍決定暫時停課。

卡尼溪消防部門（Caney Creek Fire & Rescue）6日在Facebook貼文，稱收到校方通知，一名學生承認他帶了一罐「屁味噴霧」到校。

報導指，這款名為Hensgaukt Fart Spray的噴霧「能製造出類似於真實糞便和假嘔吐物的氣味」。

學校管理人員推測，這名惡作劇的學生可能還有共犯。

文章授權轉載自「8視界新聞網」