快訊

海底撈被控灌單超收拒退費 經理亮出「星國律師團」粉專遭洗版

獨／高雄藥品代理商疑跳票落跑 上游廠商、下游藥局損失慘重

郭台銘今晚屏東造勢200公尺大進場走30分鐘 人潮推擠家長小朋友都跌倒

臭到頭痛！美高中生噴灑「超濃屁味噴霧」 校方急疏散、6學生送醫

8視界／ 8視界
美國一名高中生惡作劇，在學校噴灑高濃度的「屁味噴霧」，還導致六名學生被送醫。圖／取自推特
美國一名高中生惡作劇，在學校噴灑高濃度的「屁味噴霧」，還導致六名學生被送醫。圖／取自推特

美國一名高中生惡作劇，在學校噴灑高濃度的「屁味噴霧（fart spray）」，不僅使校方疏散全校學生，隔天臭味仍揮之不去，導致六名學生被送院。

《8視界新聞網》根據《紐約郵報》報導，這起事件於本月3日發生在美國德克薩斯州的卡尼溪高中（Caney Creek High School）。校內出現這股濃烈惡臭後，校方迅速疏散學生，還請來消防人員動用氣體偵測設備搜查整棟建築物，但都找不到氣體洩露的跡象。

雖然這股恐怖惡臭直到隔天仍揮之不去，但學生依舊如常返校上課，結果當天有六名學生因出現嚴重頭痛症狀而送院，另有至少八人通報身體不適。

儘管消防人員確認校園內空氣質量達到安全標準，但學校仍決定暫時停課

卡尼溪消防部門（Caney Creek Fire & Rescue）6日在Facebook貼文，稱收到校方通知，一名學生承認他帶了一罐「屁味噴霧」到校。

報導指，這款名為Hensgaukt Fart Spray的噴霧「能製造出類似於真實糞便和假嘔吐物的氣味」。

學校管理人員推測，這名惡作劇的學生可能還有共犯。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

美國 停課 氣味 頭痛

延伸閱讀

保鮮盒裝過咖哩「染黃污漬超難洗」 日本業者曝1妙招清潔溜溜

另類浪漫？用鈔票折超大花束 網友看圖皺眉：以為是靈車花圈

自己的裸照自己賺！女大生性感照遭外流 怒轉戰成人界翻身百萬富翁

日本最貴美髮師是大陸人！網紅「染髮加金箔」噴8.7萬 豪華成品曝光

相關新聞

臭到頭痛！美高中生噴灑「超濃屁味噴霧」 校方急疏散、6學生送醫

美國一名高中生惡作劇，在學校噴灑高濃度的「屁味噴霧（fart spray）」，不僅使校方疏散全校學生，隔天臭味仍揮之不去，導致六名學生被送院...

將迎新一波移民…紐約庇護系統快崩潰 市府急尋新安置所

庇護者安置服務已經給城市財政造成了嚴重的負擔，紐約市安置庇護客每天需要花費約800萬元；現有的而在本周內第42號令(Ti...

德州商場濫射 槍手疑極端右翼 韓裔4口之家3死

德州購物中心槍擊案兇手、33歲賈西亞(Mauricio Garcia)曾任保全並接受槍枝訓練，他三年前曾入伍，後因精神問...

拜登提航班延誤新規 須賠償旅客膳食、住宿費

拜登總統8日在白宮宣布，將要求全美航空公司強化消費者保護，負擔由自身作業導致的航班延遲或取消的補償，包含重新安排航班、安...

全美2023年「槍擊大屠殺」已22起 115人成槍下魂

2023年才過三分之一，德州艾倫名品暢貨中心(Allen Premium Outlets)6日發生槍擊案後，美國今年已經...

憑直覺深入馬立波獲獎 美聯社採訪團成全球眼睛

2022年俄軍即將包圍烏東港都馬立波前，美聯社採訪團隊基於直覺前進這個戰略重鎮。如今證明，這個決定讓這群記者成為全球在馬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦