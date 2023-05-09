參加柔術比賽奪牌！FB創辦人祖克柏感謝文「提及台裔教練」

Facebook創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）又能為自己加上一個新的身分：奪牌武術家，他近期在一場於加州紅木城（Redwood City）舉行的巴西柔術比賽中贏得獎牌。

衛報報導，現年38歲的祖克柏曾透露自己在疫情初期就對這項運動產生興趣，並於7日在個人Instagram上慶祝自己取得賽事勝利，他提到「參加了我的第一次柔術比賽，並為團隊贏得了一些獎牌」。

祖克柏貼出的圖片中可以見到他參賽過程、判定獲勝等現場畫面，教練團一員、綽號「影子」（The Shadow）的台裔職業格鬥好手吳仲凱（Khai Wu） 也表示祝賀，稱「昨天看著祖克柏比賽如同史詩般，沒有一場比賽是輕鬆的，一切都是靠自己贏得，能夠協助教練並提供我力所能及是種榮幸」。

吳仲凱的貼文也讓祖克柏前來留言，他表示「你是一位出色的教練和訓練夥伴，我從你那學到很多東西，感謝這段過程中所有的建議和啟發，並期待前方的旅程！」。