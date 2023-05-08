葉倫警告：美舉債上限問題將引發憲法危機與金融災難

美國財政部長葉倫警告說，如果國會不調高聯邦舉債上限，可能會引發憲法危機，招致經濟和金融災難風險，因為政府在欠缺新的舉債能力下，有耗盡現金之虞。

英國金融時報報導，白宮與共和黨議員在調高舉債上限的議題陷入僵局，而葉倫已表示，美國最快6月1日就會觸及舉債上限。在兩天後，美國總統拜登預定要針對財政僵局與國會領袖會晤並展開新協商。

葉倫7日在接受美國廣播公司（ABC） This Week節目訪談時表示：「如果國會無法履行職責，就是不會有好的選項。」

拜登政府官員已在考慮是否能在沒有國會核准的情況下，動用美國憲法第14條修正案來持續發行新債，以便繼續為領取社會福利金人士、債券持有人、公務人員等進行相關支付。

該修正案中有項條文是「由法律授權的美國政府公共債務，包括為支付退休金而衍生的債務，以及為平息暴動或叛亂的服務提供的獎金，有效性都不該受到質疑」。經濟學家和憲法專家對於以這種方式繞過國會是否合法有不同立場。

葉倫表示，美國「不應該演變至我們必須考慮總統能否繼續發行債務的情勢。這將會是一場憲法危機」。

當被問到拜登是否會動用憲法第14條修正案時，葉倫表示她還不想考慮緊急選項，但動用這項條文會是「不好的選項之一」。她還說，調高舉債上限是國會的工作。

葉倫說：「如果他們沒有這樣做，我們將面臨一場自行造成的經濟和金融災難，拜登和美國財政部無法採取行動來阻止這場災難。」

眾議院共和黨人上月底通過了一項法案，將把31.4兆美元的舉債上限調高1.5兆美元並且把違約風險延後至明年。該法案內容包括共和黨人士希望採取的一系列削減支出與政策優先行動，像是撤回取消學生貸款等，這項法案註定會在由民主黨控制的美國參議院闖關失敗，但被視為是兩黨談判的起點。

拜登在上周五一場電視訪談中被問到是否動用第14條憲法修正案時，他表示「還沒到那裏」。拜登9日將在白宮會晤兩黨國會領袖，表示他準備針對一項共和黨提出的預算計畫進行詳細協商。但他也呼籲共和黨人無條件取消債務上限。

葉倫則警告說，就算美國能避免債務違約，但在逼近期限卻又沒有解決辦法的情況下，代表「可能會見到金融市場後果」。財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）7日向媒體表示，美國違約會大幅影響美國政府的借貸能力，「如果我們讓債務違約，會嚴重影響利率」。