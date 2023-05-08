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佛州禁陸公民置產 7月將實施

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導

美國佛州州眾議院日前以九十五票贊成、十七票反對，通過「ＳＢ ２６４法案」，禁止包括中國大陸人在內的七國公民，在佛州置產買地。由於該法案四月已在州參議院通過，州長德桑提斯也已表態支持，故簽署後成為法律生效幾成定局，預定七月一日正式實施。

該正式名稱為「ＳＢ ２６４：外國利益」的法案，亦禁止俄羅斯、北韓、伊朗、古巴、委內瑞拉及敘利亞公民，購買距離美國軍事基地或關鍵基礎設施一英里（約一點六公里）範圍內的土地，對大陸公民的規定更嚴格，進一步禁止他們在全佛州置產。

但該法案也已引發不少人抨擊及強烈反彈，批評它不僅歧視性，還可能違反一九六八年美國「公平住房法」（Fair Housing Act），即禁止在房屋銷售時，出現基於種族、國籍、宗教或性別的歧視。

該法案此前在佛州參議院通過時，就有數十名華裔人士在佛州議會大廈外抗議，舉著寫有「人人平等」、「禁止反亞裔法案」的標語。

投反對票的民主黨籍州議員德里斯科（Fentrice Driskell）直指，該法案似乎有違美國憲法。惟仍有華德隆（Katherine Waldron）等若干民主黨人士支持，她更是該法案的共同發起人之一，並指稱共產主義是對美國的真實威脅。

至於聯邦層級，鑑於美國國內愈來愈關注大陸人士或團體持續購買美國農地，包括去年在北達科他州購入空軍基地附近的農地，因此聯邦及多個州開始立法，限制被視為敵對國家的公民購入農地。除了佛州，最少有十個州通過或正審議禁止大陸人士買地的法案。

自二○一○年以來，與大陸有關的個人及實體擁有的美國農地，已增加達廿多倍，約達卅八萬四千英畝（約十五萬五三九七公頃）。在二月發生疑似大陸偵察氣球的事件後，進一步加深美國人對大陸購買美國土地的擔憂。

另外，儘管德桑提斯仍未正式宣布參加明年美國總統大選的共和黨初選，但其支持率目前僅次於前總統川普，因此任何爭議均會影響其政治前途，該法案當然也不例外。

美國 農地 民主黨

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