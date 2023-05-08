美參聯會主席 傳拜登擬提名布朗

美聯社六日引述知情官員報導，預料美國總統拜登將任命空軍上將布朗（CQ Brown Jr.）出任參謀首長聯席會議主席，接替十月任期屆滿的陸軍上將密利。布朗多年來致力打造旨在因應中國大陸崛起的美國國防，卓有經驗。他獲聯邦參議院同意後，國防部文職、軍職最高官員將首度均由非裔出任。

布朗長久以來即被視為出任該可能新職的優先人選。已故陸軍上將鮑爾（Colin Powell）是第一位出任參謀首長聯席會議主席的非裔，而現任的國防部長奧斯丁也是非裔，自拜登二○二一年就任以來，奧斯丁即執掌五角大廈。

布朗現年六十一歲，曾任Ｆ—１６戰鬥機飛行員，飛行時數達三千小時以上，歷任各階層，資歷完備。自去年以來，五角大廈欲將過去備戰的大型地面戰爭改為嚇阻北京，以防範未來可能與共軍爆發衝突，布朗因此被視為最可能接替密利的人選。

欲嚇阻大陸的軍事崛起，美軍在網路、太空、核武及高超（極）音速飛彈等戰力，均有必要大幅加強，過去幾年來，布朗擔任空軍最高將領，銳意改革相關領域，使美國空軍進一步現代化，能夠打一場廿一世紀的戰爭。

布朗的軍旅生涯已打破多重障礙。他是美軍首位非裔太平洋戰區空軍司令。鑑於共軍在南海各島礁加快部署，就轟炸機遠航至美國屬地關島附近進行測試，布朗即在印太地區帶頭制定美國空軍反制北京的戰略。

布朗三年前出任空軍參謀長，既創非裔將領擔任空軍軍職首長首例，在各軍種亦首開先河。

參謀首長聯席會議主席為美國最高階軍官，擔任總統、防長及國家安全會議的資深軍事顧問。該職位雖不直接號令部隊，也不在指揮鏈中，但在各主要軍種的事務中，都扮演重大角色，包括從決定政策、建議各重大軍事行動，到各軍種參謀長開會時擔任主席等。

美軍退役陸戰隊少將、聯邦參院軍事委員會前幕僚長蒲納羅（Arnold Punaro）數度參與參謀首長聯席會議主席的人事任命過程。他表示，布朗有經驗又有信譽，可提升各軍種臻能打現代戰爭的境界。鑑於美軍尚未完全做好必要調整，以因應共軍帶來的威脅，當前布朗是該重要職位的「完美人選」。