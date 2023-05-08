德州商場掃射8死7傷 槍手遭擊斃

美國德州艾倫名品暢貨中心（Allen Premium Outlets）六日發生造成八人死亡、七人受傷的槍擊案，數百名購物民眾驚恐萬分。目擊者指稱，槍手身裝類似特警隊（ＳＷＡＴ）的全黑服裝，現場聽到數十聲槍響，受害者中彈紛紛倒地，持AR—15半自動步槍的槍手已被一名警員擊斃。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述一名消息人士報導，當局正搜索可能的共犯槍手，但警方研判此人是獨自犯案。白宮表示，美國總統拜登聽取了本案簡報，拜登政府已提供地方官員必要支持。

該露天暢貨中心位於達拉斯北部郊區的艾倫市，當地居民約十萬五千人。目擊者說，案發時許多購物民眾倉皇逃跑，有人躲進店家。在一家運動用品店打工的十七歲店員瓊斯（Brayson Jones）對紐約時報說，槍響後，現場隨即如鳥獸散、尖叫聲連連。

另一名女性目擊者描述，槍手身材高大，穿著像特警隊制服的一身黑服裝，但是沒有ＳＷＡＴ字樣，拿一把步槍。她當時和廿二歲兒子在該暢貨中心逛街，在警方指揮下離開現場時，看到被擊斃後倒地的槍手屍體。她兒子一開始還以為傳出的響聲是施工噪音，之後才發現有槍手站在商店門口。

共和黨德州州長艾波特指稱，這是一場無法形容的悲劇。他已簽署若干鬆綁槍枝管制的法律，包括二○二一年六月簽署一項准許大多數民眾可在未持有許可執照下，在公開場合帶槍的法律。

一名男子接受電視台訪問時說，當時與妻子帶六歲兒子逛街，遇到槍案後逃到更衣室內，和另外兩名女顧客躲起來，用紙箱擋住門。他說，約十分鐘之久，自己處於極度恐懼狀態，無法想像到底發生什麼事，我們才剛停好車進來，沒想到五分鐘後就出事了。

一名目擊者接受ＣＮＮ訪問時說，槍手下車後，走到人行道就開始到處掃射。他說，當時趕快叫客人們進來躲避。槍手在人行道上邊走邊開槍。