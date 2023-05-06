快訊

英王查理三世加冕儀式登場！睽違70年最大盛事 3小時完整行程曝光

泰山獨董陳敏薰鞠躬懇求 喊話蔡總統、陳建仁「救救泰山」

首波梅雨鋒面凌晨挾雨到！全台降雨明顯 一圖看未來3天雨勢變化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳聯邦檢方考慮起訴杭特？拜登：他沒做錯任何事

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登與兒子杭特。資料照片。美聯社
美國總統拜登與兒子杭特。資料照片。美聯社

NBC新聞6日報導，聯邦檢察官經過為期4年的刑事調查，據稱即將決定是否要起訴美國總統拜登的兒子杭特。而拜登近日接受訪問時，則為杭特進行辯護。

據報導，聯邦檢察官正在斟酌，是否控告杭特犯下2項未報稅輕罪、1項涉及一年稅款業務支出逃稅重罪與1項潛在重罪的槍械罪名。

拜登接受MSNBC節目主持人魯賀爾（Stephanie Ruhle）訪問時，就被問到此事將如何影響他執政，拜登則說他支持杭特，「首先，我兒子沒有做錯任何事，我相信他，我對他有信心，讓我為他感到驕傲影響了我的總統任期」。

根據報導，杭特稱自己他後來和解了拖欠報稅，白宮則駁斥國稅局（IRS）有名特別探員在處理此案時尋求吹哨者保護的傳聞。拜登的助理堅稱他沒有參與，而且他遵守了不會把聯邦司法部政治化的承諾。

拜登 杭特 兒子

延伸閱讀

美國第1夫人吉兒將出席查理三世加冕 拜登「不參加」有原因

疫情緊急狀態結束 公衛專家：未來2年可能爆發新疫情

公衛緊急事件結束 CDC主任瓦倫斯基下月卸職

彭博：拜登政府比照烏克蘭模式 擬援台5億美元軍備

相關新聞

2女在飛機起衝突...一人被地勤帶下機、另一人被乘客表決趕走

今日美國報與新聞周刊5日報導，美國邊疆航空（Frontier Airlines）近日發生一個正準備起飛的航班出現了不守規...

傳聯邦檢方考慮起訴杭特？拜登：他沒做錯任何事

NBC新聞6日報導，聯邦檢察官經過為期4年的刑事調查，據稱即將決定是否要起訴美國總統拜登的兒子杭特。而拜登近日接受訪問時...

美專欄作家指控曾遭性侵 川普作證「五大重點」一次看

美國專欄作家卡洛爾對美國前總統川普提出毆打傷害和誹謗民事訴訟，陪審團觀看的川普作證影片今天公開，可以看到川普聲稱這是一場...

美最強高中生獲逾185間大學錄取！最後決定念「這間」

美國路易斯安那州16歲高三生巴恩斯（Dennis Barnes）去年申請200所大學，結果被超過185所大學錄取並獲得超...

參院提案 美可與台洽簽租稅協定

為解決美台雙重課稅問題，美國聯邦參議院兩黨外交領袖四日提出「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement...

美國會暴動案／驕傲男孩前首領 叛亂罪成立

美國極右派團體「驕傲男孩」（Proud Boys）前首領塔里歐（Enrique Tarrio）和三名成員因陰謀襲擊國會大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦