美國會暴動案／驕傲男孩前首領 叛亂罪成立

美國極右派團體「驕傲男孩」（Proud Boys）前首領塔里歐（Enrique Tarrio）和三名成員因陰謀襲擊國會大廈、阻止國會將川普政權轉移給二○二○年大選勝選者拜登，四日被以「陰謀叛亂」定罪，最高面臨二十年徒刑。

此案經華府陪審團歷經三個多月審理、聽取數十名證人證詞後定罪，對美國司法部來說是重要里程碑；司法部現已對涉案的兩大極右派團體「驕傲男孩」和「守誓者」（Oath Keepers）首領分別以陰謀叛亂定罪，本月稍晚將宣布求刑內容。

塔里歐曾是政府線民、協助政府進行過多項調查。他於二○二二年三月被捕，四日在判決宣讀時面無表情；一月六日當天他並不在華府，因兩天前犯另一案件被捕，被勒令離開首都，但檢方說，他組織並指揮了當天衝進國會大廈的「驕傲男孩」攻擊行動。

另三名「驕傲男孩」成員也被判犯下陰謀叛亂罪，及妨礙國會認證拜登選舉勝利、妨礙執法及其他兩項共謀罪名。檢方告訴陪審團，「驕傲男孩」自視為「川普的軍隊」，準備進行「全面戰爭」以阻止拜登成為總統，「驕傲男孩們已站在川普身後，願意為他施暴」。

被告律師否認他們有任何襲擊國會大廈或阻止國會認證拜登獲勝的陰謀。塔里歐的一名律師還試圖將責任推給川普，稱這位前總統在號召白宮附近人群「拚死戰鬥」時，煽動挺川暴民襲擊。