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賀錦麗找科技巨擘 研商AI風險

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
谷歌母公司「字母」執行長皮柴（左）與OpenAI執行長阿特曼四日赴白宮與副總統賀錦麗會談。（美聯社）
谷歌母公司「字母」執行長皮柴（左）與OpenAI執行長阿特曼四日赴白宮與副總統賀錦麗會談。（美聯社）

鑑於伴隨著人工智慧（ＡＩ）發展帶來的風險，白宮四日由副總統賀錦麗邀集Google及微軟等美國四家ＡＩ巨擘，商討如何降低風險。這是美國政府為了因應各界對ＡＩ愈來愈大的質疑聲浪，以及要求規範這項日新月異科技的呼聲愈來愈高，所採取的最顯著作為，也是自人氣聊天機器人ChatGPT之類的工具公開以來，白宮首度找ＡＩ領域的主要公司和實驗室執行長開會。

這場會議在白宮的羅斯福廳召開，共約兩小時。賀錦麗與其他拜登政府官員，請Google、微軟、研製ChatGPT的ＡＩ研究實驗室OpenAI和ＡＩ新創公司Anthropic的執行長，認真考慮各界對ＡＩ科技的擔憂。

當天曾短暫出席該會議的美國總統拜登，向前述ＡＩ四巨頭的執行長示警，「各位當前所為，既有龐大的潛力，也有巨大的危險」。拜登說，「我知道諸位了解這點，希望你們可以給我們指引，說明你們認為在促進科技發展的同時，最需要做什麼，以維護社會」。

ChatGPT已使大眾為之著迷，並為一場旨在主宰ＡＩ科技的競賽中推波助瀾。

賀錦麗會後聲明，私部門有倫理、道德以及法律責任，確保產品的安全與可靠性。為保護美國人民，每家公司必須遵守現行法律。

這場會議反映出，ＡＩ熱潮已如何使美國政府的最高層無法置之不理，並對世界其他領袖造成壓力，以掌握這項科技。自OpenAI去年對外公開ChatGPT以來，全球多家最大規模的科技公司就已急於將聊天機器人納入自己的產品，同時加緊研究ＡＩ。創投資本家已對ＡＩ新創公司砸下達數十億美元。

惟ＡＩ技術的大爆發也已引發擔憂，即這種技術恐如何改變經濟、重組地緣政治，以及助長犯罪活動。批評人士擔心，威力強大的ＡＩ系統「太不透明」，具自主給予差別待遇、取代人類的工作、散布假訊息和甚至也許會違法的可能性。

2023年的人工智慧（AI）：技術突破中的警訊 資料來源／法新社
2023年的人工智慧（AI）：技術突破中的警訊 資料來源／法新社

美國 ChatGPT 拜登

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