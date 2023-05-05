美民主黨將推「中國競爭法案2.0」

美國參議院民主黨領袖舒默表示正在起草法案，希望在未來幾個月推出，法案將限制科技流向中國大陸、收緊規定避免美國資本流入陸企，並阻止大陸挑起與台灣的衝突。舒默指出，這項「中國競爭法案二點○」將擴展去年通過的「晶片法」相關規定。

舒默說，共和黨展現出「極大興趣」，將和民主黨合作推動這項法案。他說，可能包括新制裁措施的法案，將涵蓋五大重點領域。

首先，限制中國大陸獲取尖端技術，包括加強出口管制法及阻止北京發展先進技術；其次，限制對陸投資，包括限制美國資金流向陸企。

其他重點包括增加國內對關鍵技術領域的投資；制定替代性海外援助計畫抗衡大陸推動的「一帶一路」倡議；以及阻止大陸挑起與台灣或美國其他區域盟友的衝突。

舒默及其同僚也指出關鍵礦產供應問題。美國在向綠色能源轉型的進程中，對這些主要由大陸掌控的礦產需求激增。他們還強調保護農業、貿易及智慧財產權的相關問題。

舒默需要至少六十票才能讓這份法案在參議院通過。

此外，美國總統拜登擬簽署一項行政命令，限制對大陸的一些投資，美國政府計畫在本月稍晚七大工業國（Ｇ７）峰會期間尋求盟友支持。