美批准陸增航班 為葉倫訪中鋪路

美國運輸部三日決定，允許中國大陸航空業每周飛往美國班次由八班增至十二班，與美國赴大陸班次相同。英國金融時報說，美方不再堅持中方航班不得飛經俄國領空，象徵華府向北京「稍做讓步」，這項決定立即生效。但陸媒觀察者網指出，美方無理要求在先，「讓步說」並不成立。

金融時報報導，運輸部表示將繼續評估如何、何時進一步修正對大陸航空業的立場，以維持美國航空業者競爭力。

觀察者網強調，美方提出無理要求在先，現在只是同意恢復到對等局面，「金融時報所謂的『讓步』恐怕並不成立」。

北京一直催促美方批准增班，部分是想促進旅遊，但也想鼓勵更多外資，因應去年年底取消新冠動態清零後的經濟局勢。

中方班機可以飛經俄羅斯領空前往美國，航程較短且可直飛，與美方航空業者相較，中方航班具有節省油耗和時間等優勢。三日運輸部命令頒布前，兩國為此僵持不下，美方原本要求以不得航經俄國領空為中方增班條件，但中方拒絕。中方認為，美俄爭端不該牽扯中方。

美方航空業者原本遊說反對給中方業者更多航班。美國航空執行長伊頌上周表示，商業航空競爭不該不公平。因俄國入侵烏克蘭，美方制裁莫斯科，俄國因此不准美國班機飛經該國領空；美方業者為此若要飛中國，必須走更遠航線，耗費更長時間及更多油料，中方業者則無此顧慮。

至於繞開俄羅斯領空所帶來的飛行時間和成本的增加，大陸民航數據分析師李瀚明指出，其實往返華東和華南的美西航線基本是不受影響的，華東和華南的美東航線去程也不受影響，回程需要繞路百分之十左右，華北的美國航線則需要多飛約一個京滬線。

美中航班談判被視為替準備訪中的財政部長葉倫、商務部長雷蒙多鋪路。知情人士表示，中國商務部長王文濤即將赴美，但他的行程是否包括華府，目前不得而知。