布林肯：美中建護欄 須透過交往

美國國務卿布林肯原定二月訪問中國大陸，因偵察氣球事件喊卡，迄今未成行。布林肯三日被問到此事，並未透露下一步規畫，他說，要建構美中關係的基礎與護欄，都必須透過交往。

布林肯訪中行程，是美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平去年十一月在印尼峇里島的會談共識。

美國國務院在宣布推遲布林肯訪中行程時說，會在「條件允許」之後重新安排布林肯的訪問，而非取消訪問。

美國國務院並未挑明具體條件，也遲未宣布訪問計畫；英國金融時報日前報導，美方一直有意安排，問題出在中方擔心拜登政府會公布間諜氣球的報告，因此拒絕配合安排布林肯訪中。

布林肯三日接受華盛頓郵報專欄作家伊格納西斯訪問表示，如同拜習會所述，美國希望重新建立美中政府各層級固定的溝通管道；全球都希望美中能負責任地管理美中關係，就從雙邊往來和溝通開始。

布林肯說，希望美中可以合作使全球人民受惠，至少要建構雙邊關係基礎，要有些護欄，而要做到這些需要透過交往。

國務院首席副發言人巴特爾在例行記者會表示，美國仍希望在條件許可下重新安排布林肯訪問大陸，同時持續維持對大陸溝通管道暢通，例如布林肯日前在慕尼黑安全會議期間，與大陸官員在場邊舉行會談。

巴特爾表示，美中關係有諸多議題關乎全球，例如氣候危機，以及大量貨運通行台海的經濟議題；全球都希望美中負責任地管理雙邊關係，美國會持續確保溝通管道暢通。