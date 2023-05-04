美民主黨參議員起草新法案 涉對陸技術出口和台海問題

美國參議院民主黨籍議員表示，計劃起草一份跨黨派全面性的新法案，以加強美中經濟競爭並因應北京對台灣可能採取的侵略行動。

參議院多數黨領袖舒默周三在新聞發布會上說，將與共和黨合作，後者展現出「極大興趣」。

他說：「我們致力於維持美國未來的領導地位，留給我們的時間不多。」可能包括新制裁措施並在「接下來幾個月」準備就緒的整套提案，將涵蓋五大重點領域。

首先，限制中國大陸獲取尖端技術，包括加強出口管制法及阻止北京發展先進技術；其次，限制對華投資，包括限制美國資金流向陸企。與之相輔相成的是，美國總統拜登擬簽署一項行政命令限制對大陸的一些投資，美國政府計畫在本月稍晚七國集團（G7）峰會期間尋求盟友支持。

其他重點領域包括：增加國內對關鍵技術領域的投資；制定替代性海外援助計畫，抗衡大陸在亞洲推「一帶一路」倡議；以及，阻止大陸挑起與台灣或美國其他區域性盟友的衝突。

舒默及其同僚也指出關鍵礦產供應問題。美國在向綠色能源轉型的進程中，對這些主要由大陸掌控的礦產需求激增。他們還強調保護農業、貿易及智慧財產權的相關問題。

同日，美國總統拜登高階顧問、負責清潔能源創新和實施的John Podesta在「選擇美國」峰會上表示，中國大陸對關鍵礦產冶煉的「掌控」是美國經濟的命門：「坦白講，我們的弱點暴露無遺，我們不能處於歐洲俄烏戰爭前所處的（仰賴俄羅斯石油和天然氣）位置」，否則美國可能被「有潛力利用對供應鏈的掌控，來政治綁架各國政府決策的國家」所擺布。

舒默需要至少60票才能讓這份法案在參議院通過，而在共和黨控制的眾議院，此案會如何運作還不清楚。去年，眾議院由民主黨控制，批准了對美國半導體製造業提供520億美元的補貼和激勵措施。麥卡錫當時不是議長，視其為「企業福利」，率領共和黨人投反對票預計提案的國安部分在國會過關的機會較大。4月初台灣總統蔡英文過境美國，贊成加強美台關係的麥卡錫曾接待她。