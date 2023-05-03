聊天機器人激發創新想像 白宮邀科技界討論AI風險
白宮打算在4日召集谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、OpenAI和Anthropic等企業高層主管見面，以討論人工智慧（AI）的前景和風險。
根據法新社所見邀請函副本，副總統賀錦麗（Kamala Harris）等政府官員將參與討論，如何確保消費者從人工智慧受益，而同時能免受其害。
邀請函指出，美國總統拜登希望科技公司在向大眾提供產品前，能確保產品的安全性。
去年年底，位於舊金山的研發公司OpenAI推出聊天機器人ChatGPT，激發大眾對人工智慧領域的興趣。
美國監管機構上個月朝制定人工智慧規則邁出一步，白宮有可能對聊天機器人ChatGPT等新技術踩煞車。
美國商務部呼籲業界提供意見，這將有助於拜登政府研擬人工智慧相關法規。
美國雖是科技和人工智慧領域創新公司的大本營，其中包括微軟（Microsoft）所支持的聊天機器人研發公司OpenAI在內，但相關監管工作卻落後於國際。
拜登已敦促國會通過立法，對科技產業設限更嚴，但由於國會議員間的政治分歧，這些努力想要取得進展的可能性很小。
缺乏規範讓矽谷業者可有自由空間，能很快地推出新產品，但也引發各界疑慮，擔心人工智慧技術可能對社會造成浩劫，而政府可能來不及監管。
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