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有毒化學塗料遍布產品 專家籲從源頭禁止

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖，非產品含有PFAS。PFAS因為有防水、防油等特性而被廣泛使用於食物包裝、衛生紙等日常用品中。（Photo by Johnson Wang on Flickr under C.C. License）
示意圖，非產品含有PFAS。PFAS因為有防水、防油等特性而被廣泛使用於食物包裝、衛生紙等日常用品中。（Photo by Johnson Wang on Flickr under C.C. License）

化學物質傷害永存，美國各州法規不同卻成漏洞！PFAS因為有防水、防油等特性而被廣泛使用於食品包裝上，但該化學物質會對人體造成嚴重損害。專家指出，目前美國各州地方法規限制不同，有些州能使用PFAS在產品上，呼籲應立法全面禁止PFAS的生產。

PFAS汙染永存

PFAS（多氟烷基化合物）包含多種組成形式，多數都有防水、防油、及摩擦力小的特性，廣泛被用來作為表面塗料，應用於食品包裝、衛生紙或烹飪器材中。但也因為其穩定的特性，可以無限期存在於人體與環境當中，又被稱為「永存的化學物質」。

該物質更會造成人體肝臟損傷、免疫功能紊亂或營養不良等狀況，遭到多國限制使用，企業也逐步淘汰該化學物質。但《研究》指出，有業者聲稱，最新類型的PFAS不同於先前具有高危險性的物質，可以使用於食品包裝中。但卻遭到專家打臉，發現此類PFAS仍會分解並混入食品中，威脅人們健康。

衛報》報導，美國全面禁止PFAS的法令卻因為兩黨的政治考量，遲遲沒有過關，只能透過各州的地方法規來限制。民間組織「無毒未來」成員柯克表示，光加州、紐約等州禁止使用致癌物質，但在德州卻能繼續使用的話，政策是沒有意義，呼籲對該化學物質實施更加嚴格的限制。

應立法禁止生產

儘管許多業者能夠自主性禁止使用PFAS，但如果上游原物料產業使用了相關化學物質，甚至作為工廠機械的潤滑液，PFAS就會在無意間進入產品當中。科學家娜羅斯表示，這意味著有些製作商根本不知道產品遭到PFAS汙染，如果要禁止此類化學物質，需要整個產業鏈的業者一同合作禁止。

她表示，目前有下游企業為了減少產品中意外出現PFAS的可能性，將透過給予補助的方式，鼓勵拒絕使用相關化學物質的原物料廠商。但娜羅斯表示，這終究是治標不治本，從立法全面禁止PFAS生產，才有可能終結PFAS出現在民眾的產品當中。

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美國 衛生紙

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