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挺川普媒體崩盤？福斯新聞開除主播斷尾求生

遠見／ 文 / 高振嘉
福斯新聞網宣布與頭牌主持人卡爾森（Tucker Carlson）分手。Flickr by Gage Skidmore
福斯新聞網宣布與頭牌主持人卡爾森（Tucker Carlson）分手。Flickr by Gage Skidmore

力挺川普的美國福斯新聞網，近日才因「多明尼恩投票系統」（Dominion Voting Systems）訴訟案被判涉嫌散布2020總統大選計票的不實指控，而支付高達7.875億美元和解金。然而，面對聲望慘跌，福斯日前更是斷尾求生，宣布將與頭牌主持人卡爾森（Tucker Carlson）分手。令人好奇，是否意謂著美國保守派媒體已崩盤？

美國福斯新聞與「多明尼恩投票系統」的爭議始於2020美國總統大選，當時福斯主播大肆散播選舉計票對川普不利的傳言，而這起假新聞風波也害福斯被告上法院，遭計票公司「多明尼恩投票系統」求償16億美元。最終，福斯新聞同意以7.875億美元達成和解，這對深具影響力的保守派媒體無疑是重大打擊。

巨額賠款也揭露了一項事實：「多明尼恩投票系統」握有福斯蓄意造假抹黑、質疑選舉中立的強力證據。其實在訴訟期間，原告律師就反覆引用福斯頭牌主播卡爾森節目中夾帶的誹謗性言論，這也是導致卡爾森丟了主播飯碗的原因之一。

圖／Flickr by Johnny Silvercloud
圖／Flickr by Johnny Silvercloud

保守大將卡爾森去職，有什麼象徵意義？

卡爾森現年53歲，是福斯新聞收視率最高的新聞主播，平均每晚有超過300萬民眾收看卡爾森的電視節目。他不僅是白人種族主義支持者，也是著名的挺川派，常常在節目上針對移民問題抨擊拜登政府，這也令卡爾森深受廣大右翼民眾喜愛。

《紐約時報》評價卡爾森創造了「可能是有史以來最具種族主義色彩的節目，某種意義上也是最成功的」，這項評論標誌著卡爾森兼具煽動性、極右翼色彩的個人特色。作為福斯黃金時段的主播，卡爾森的離職也嚴重影響福斯的財政狀況，離職消息曝光後，福斯新聞在紐約的股價下跌超過3%，市值蒸發近5億美元。

然而，紐時專欄作者史帝芬斯（Bret Stephens）擔憂，失去福斯鎂光燈並不會影響卡爾森的前途，反而可能助長他的氣勢。史帝芬斯認為不應排除卡爾森參政的可能性，無論是擔任川普的競選夥伴，或是做為妥協川普和迪尚特（Ron DeSantis）兩派勢力的共和黨參選人，都是卡爾森可能的前景。

前製作人控性別歧視 福斯難逃官司纏身命運

負責「卡爾森今夜秀」的前製作人格羅斯伯格（Abby Grossberg），近期爆料福斯新聞在與「多明尼恩投票系統」訴訟案期間，強迫她提供誤導性證詞。格羅斯伯格遭開除後，控告卡爾森及前東家福斯性別歧視，給予男女員工差別待遇，並認為對她的非法解雇是一種報復性手段。

事實上，福斯高層過往就出現不少性歧視事件，舉凡新聞創始人艾爾斯（Roger Ailes）長期性騷擾女員工的性醜聞，或是卡爾森本人在節目大肆發表仇女言論，都使福斯新聞招致不少女權爭議。

在格羅斯伯格提出控告後，福斯新聞為挽回名譽砍掉了頭牌主播，但公司內部問題仍舊存在。如今的福斯新聞正在為過往的假新聞、選舉造謠，以及輕視女員工等行徑付上慘痛代價。

在福斯忙於處理種種內憂外患下，不禁令人好奇，福斯新聞的未來是否仍一片光明，或將顯露出失勢前兆？

紐時專欄作者高德柏格（Michelle Goldberg）認為，外界不應指望福斯新聞能在誹謗案和解後改變運作模式，卡爾森招牌的仇恨論述仍將大行其道。即便如此，誹謗案確實為受汙衊的計票公司、受騙公眾和遭壓榨的員工討回公道。卡爾森的離職標誌著新聞倫理的紅線，福斯主播今後將不得不更小心翼翼，以免成為下一為「被分手」的對象。

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（本文出自2023.05.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

福斯 主播 美國 川普

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