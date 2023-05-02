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5月12日起 赴美無需新冠疫苗證明
美國將於五月十一日解除新冠病毒全國緊急狀態；白宮一日表示，針對入境旅客實施的疫苗接種規定也將於十一日同步結束。路透報導，從五月十二日起，入境美國不須再持新冠疫苗接種證明。
白宮在聲明中說：「我們宣布政府將於五月十一日，即新冠公衛緊急狀態解除的同一天，結束針對聯邦僱員、聯邦承包商和國際航班旅客的新冠疫苗要求」。
法新社報導，美國有超過一百萬人因新冠病毒喪命。白宮指出，鑒於疫情幾乎已停止肆虐，政府因此著手取消各項防疫限制措施。
聲明提到：「自二○二一年一月以來，新冠病毒死亡人數下降了百分之九十五，住院人數下滑了近百分之九十一。從全球來看，新冠死亡案例處於疫情爆發以來的最低點」。
白宮強調，疫苗接種規定提升全美疫苗施打的比率，「挽救數百萬人性命」。
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