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SpaceX火箭計畫恐傷環境 環保團體告美航空總署

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
SpaceX打造的火箭「星艦」4月20日從德州博卡奇卡發射約4分鐘後，就在墨西哥灣上空爆炸，大量碎片掉落，環保團體為此提出告訴。美聯社
SpaceX打造的火箭「星艦」4月20日從德州博卡奇卡發射約4分鐘後，就在墨西哥灣上空爆炸，大量碎片掉落，環保團體為此提出告訴。美聯社

美國多個環保組織今天宣布，他們正在對美國聯邦航空總署（FAA）提起訴訟，因為FAA在保護環境免受太空探索科技公司（SpaceX）「星艦」計畫影響方面做得不夠。

法新社報導，SpaceX打造的世界最強大火箭「星艦」（Starship）4月20日從德州博卡奇卡（Boca Chica）發射約4分鐘後，就在墨西哥灣上空爆炸，環保團體為此提出告訴。

SpaceX公布的影片顯示，在起飛過程中，大量碎片被炸飛到遠達420公尺外的墨西哥灣。另據當地媒體，數公里外的一個小鎮上空出現一團煙塵。

提出訴訟的組織之一「生物多樣性中心」（Center for Biological Diversity）表示，發射場鄰近受保護物種的重要棲息地，包括肯氏龜和笛鴴。

美國聯邦航空總署授予SpaceX 5年內每年發射20艘星艦的許可，同時要求馬斯克（Elon Musk）的公司由合格的生物學家對植被和野生動物進行監測，包括進行發射前和發射後的調查。

但環保組織表示，這些措施還不夠，應該進行全面的環境審查。

SpaceX 美國 墨西哥

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