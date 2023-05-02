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葉倫稱財部6月初恐耗盡現金 拜登邀國會領袖9日討論

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）。 美聯社
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）。 美聯社

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）警告，美國財政部恐會在6月初就耗盡現金。她周一（1日）致函眾議院議長麥卡錫與兩黨國會領袖，提到財政部運用特殊會計手段讓聯邦債務不超出上限的能力，最快6月初就難以為繼。

葉倫在信函中寫道，「我們的最佳估計是，我們在6月初之前，將無法繼續履行所有的政府義務。而且時間點可能最快在6月1日。」由於歲入與支出流是變動的，「財政部窮盡特別措施的確切日期，或許會在這些估計的數周之後。」

彭博資訊指出，自1月觸及目前31.4兆美元的法定上限以來，財政部一直在透過使用特殊的會計操作來避免可能發生的聯邦債務違約。葉倫新提供的時間表反映了財政部這些回旋空間何時可能耗盡的最新想法。

美國總統拜登周一（1日）已致電包括麥卡錫在內的國會領袖，邀請他們9日開會討論舉債上限問題。

國會預算辦公室（CBO）同日發出的警告，也強化了財政部這個最新提出的時間表。CBO說，他們自己的預測顯示，財政部「在6月初」就將耗盡資金的風險更為提高了。

葉倫在信心敦促國會領袖，「鑑於當前的預測，國會必須儘快採取行動，增加或暫停債務上限，提供政府能夠繼續付款的長期確定性。」

美國公債殖利率曲線在周一葉倫的最新宣示前後，沒有太大變化。仍然呈現在6月和8月等多個引發擔憂時間點，出現錯位。

目前尚無跡象顯示共和與民主兩黨在舉債上限的黨派對決中有任何妥協可能，雙方議員周一下午都再各自強化了立場。

麥卡錫4月26日發布了共和黨的提案，將提高上限與全面削減開支掛鉤。但眾議院通過的這項措施，無法在民主黨控制的參議院過關。

葉倫 美國 麥卡錫

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