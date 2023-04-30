宣布競選連任 拜登的承諾：哪些已兌現？哪些希望渺茫？

許多人預料之中的現在已經成為現實：美國總統拜登宣布他將競選第二個任期。隨著其連任競選開始，我們回顧一下他迄今為止取得的成就：在他上次競選總統時，拜登設定了很高的目標——但他能夠實現什麼？他必須克服哪些挑戰？

失業率：50年來最低

2020年，新冠病毒危機導致失業率大幅上升，最高達到14%以上。

今天，拜登可以驕傲地說，自己是將失業率降至3.4%的總統，這是50年來的最低水平。根據美國勞工部的數據，美國經濟創造的工作崗位比預期多得多——僅在非農業部門，就增加了517,000個新工作崗位。

未來科技：激勵成功

2022年8月，拜登以520億美元的聯邦資金和美國《晶片與科學法案》，幫助美國國內晶片行業提高半導體產量。

未來的技術，包括計算機晶片、電池、電動汽車，甚至關鍵礦物，都將回歸「美國製造」。供應鏈將通過投資激勵和積極的產業政策得到保障。此舉已被證明是成功的：所有主要的全球晶片和電池製造商都計劃在美國投資數十億美元的項目。

通脹法案：效果可期

補貼、稅收抵免、貸款——作為2022年8月簽署成為法律的降低通貨膨脹法案 (IRA) 的一部分，美國將在未來10年內花費約3690億美元來應對氣候危機。可再生能源將得到擴展，私人家庭的能源效率將會提高，燃氣和燃煤發電廠的排放量將會減少。

購買電動汽車的客戶如果使用二手車可獲得4000美元的減稅，如果是新車則可獲得7500美元的減稅。美國希望到2030年將二氧化碳排放量減少40%。

醫保：有所改善

作為降低通貨膨脹法案的一部分，640億美元被指定用於美國醫療保健系統，以幫助公民支付私人醫療保險費用，並使處方藥更容易負擔。個人醫療支付也設有上限，糖尿病患者每月只需支付35美元的胰島素費用。

全面基建：熱火朝天

價值約一萬億美元的基礎設施法案於2021年11月以兩黨多數票獲得通過。拜登的現代化項目預計將對全國的道路、橋梁和鐵軌以及港口和機場進行大規模修繕。該法案還計劃建設更多的電動汽車充電站並推廣電動公交車。最後，農村社區將獲得寬帶互聯網接入。

同性婚姻：更多保障

拜登於2022年12月簽署《尊重婚姻法》已經生效成為法律。該法律規定各州必須承認在美國其他州舉行的同性婚姻。該法案還推翻了被視為違憲的將婚姻定義為一男一女之間的結合的法條。

拜登開創了歷史：他任命了一名公開的同性戀者擔任內閣成員，即交通部長布蒂吉格 (Pete Buttigieg) 。

盟友合作：重歸於好

當他的前任川普依靠美國單干，甚至高聲呼籲美國退出西方防務聯盟北約時，拜登卻領導美國回歸傳統的美國外交政策和國際合作。俄羅斯入侵烏克蘭後，美國與歐盟共同支持烏克蘭。此後，美國向烏克蘭提供了超過700億歐元的援助。

槍支控制：略有進展

當拜登於2022年6月簽署槍支安全立法生效之後，他稱這是朝著防止槍支暴力邁出的具有里程碑意義的一步，但他也承認他曾希望更多。民主黨和共和黨之間達成的最低妥協要求加強對21歲以下槍支購買者的控制。政府採用財政激勵措施鼓勵各州減少具有潛在危險的槍支擁有者數量。

十億美元的一攬子計劃旨在使學校更安全，並在全國提供更好的心理保健服務。然而，由於共和黨的反對，拜登禁止突擊步槍的努力失敗了。在得克薩斯州烏瓦爾迪和紐約州布法羅發生致命槍擊事件中，共有 19 名兒童和 12 名成人喪生，該法律被認為未能達到預期效果。

墮胎權：歷史倒退

拜登的成績記錄因他無法執行他最初宣布的許多計劃而大打折扣：擴大的兒童稅收抵免已經到期但未續簽，學生貸款計劃已被擱置，警察改革也停滯不前。

值得注意的是，拜登和民主黨未能在全國範圍內實現墮胎權。保守派主導的最高法院於2022年6月推翻了憲法規定的墮胎權。

阿富汗撤軍：非常糟糕

從喀布爾倉促撤軍是拜登總統任期內的一個敗筆。阿富汗民眾拼命爬上美國撤僑飛機的照片震驚了世界。

這位總統想盡可能安靜地結束阿富汗戰爭，但撤軍行動令舉世嘩然，可謂慘敗。

尤其是，拜登頑固地公開堅持要在2021年9月11日——世貿中心和五角大樓遭受恐怖襲擊20年紀念日——之前結束行動，他以為這樣可以載入史冊，然而獲得的是嚴厲批評。在疏散工作中，喀布爾機場前發生的另一起恐怖襲擊造成至少170名阿富汗公民和13名美國士兵死亡。

移民政策：躊躇不前

在美墨邊境，拜登表示他希望實施比他的前任川普更人道的移民政策，並任命他的副總統賀錦麗領導實施。但到目前為止，他們的任務失敗了。雖然孩子們不再在邊境與父母分離並被關在籠子般的營地裡，但難民仍然不能家庭團聚。

未經司法審查驅逐出境仍然習以為常。每天進入邊境的人數仍然很高——2022年12月為8,000人。拜登的新計劃允許每月從委內瑞拉、尼加拉瓜、古巴和海地合法入境最多30,000名移民，條件是他們在兩年內通過嚴格的背景審查。與此同時，來自這些國家的30,000名被視為非法的移民將被驅逐出境。

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