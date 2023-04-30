美國國家安全顧問沙利文：對華半導體出口限制是出於國安考慮

集微網消息，美國政府官網公開了美國總統國家安全事務助理沙利文於當地時間4月27日在美國智庫布魯金斯學會的演講實錄。

談及中美關係時，沙利文表示，「我們正在護欄保護國家基礎技術，我們對最先進的半導體技術出口中國實施了精心定制的限制。這些限制是以國家安全考慮為前提的，主要盟國和夥伴也紛紛效仿，這與它們自身的安全關切是一致的。同時我們還加強了對與國家安全有關的關鍵領域的外國投資的審查，我們在處理涉及國家安全核心關係的敏感技術的對外投資方面正在取得進展。這些都是量身定制的措施。它們並不像中國所說的那樣是『技術封鎖』。」

沙利文稱，「我們的出口管制仍將局限於可能影響軍事平衡的技術，只是確保美國和盟國的技術不被用來對付我們。並沒有切斷貿易，事實上，美國繼續與中國保持著非常重要的貿易和投資關係。兩國的雙邊貿易去年創下了新的紀錄。」

此外，沙利文提到了美國在半導體行業所做的努力，現代美國工業戰略確定了對經濟增長至關重要的特定部門，從國家安全的角度來看，這些部門具有戰略意義，而私營企業本身無法做好準備，進行必要的投資，以確保美國的雄心。它在這些領域部署有針對性的公共投資，釋放私人市場、資本主義和競爭的力量和創造力，為長期增長奠定基礎。它幫助美國企業做美國企業最擅長的事情，即創新、擴大規模和競爭。

「現在回顧過去幾年的過程，這一戰略的初步結果是顯著的。據《金融時報》報導，自2019年以來，在半導體和清潔能源生產方面的大規模投資已經激增了20倍，自8月以來宣布的投資中有三分之一涉及外國投資者在美國投資。我們估計，拜登總統議程中的公共資本和私人投資總額將在未來十年達到約3.5萬億美元。以半導體為例，從人工智能到量子計算再到合成生物學，半導體對我們今天的消費品和對塑造我們未來的技術一樣重要。美國現在只生產世界上大約10%的半導體，而且最先進晶片的生產集中在其他地方。這造成了嚴重的經濟風險和國家安全漏洞。因此，多虧了兩黨通過的《晶片與科學法案》，我們已經看到對美國半導體產業的投資有了數量級的增長。現在還處於早期階段。」沙利文說道。