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川普稱若無法入主白宮 美國將陷入無政府狀態

中央社／ 新罕布什爾州曼徹斯特27日綜合外電報導

美國前總統川普今天矢言要在2024大選中「擊潰」現任總統拜登，並在新罕布什爾州的第一場造勢活動中警告，若自己無法重返白宮，國家將陷入「無政府狀態」。

法新社報導，共和黨籍億萬富翁川普在新罕布什爾州曼徹斯特（Manchester）一間飯店裡發表自命不凡的演說之際，曾二度面臨彈劾的他官司纏身，一名指控遭到川普性侵的作家已第2天在紐約民事庭審上作證。

川普對現場約1500名支持者說：「這場選戰現在是要選擇力量或軟弱、成功或失敗、安全或無政府狀態、和平或衝突、繁榮或災難。」

他說：「我們生活在災難之中。2024年11月5日，藉由各位的選票，我們將在選票箱擊潰拜登和白宮…我們將完成未竟之業。」

這是川普今年1月以來首度現身這個素有「花崗岩之州」之名的新罕布什爾州；2016年共和黨內部提名戰中，川普在愛荷華州開局不穩，不過在新罕布什爾州勝出。

80歲的拜登25日宣布尋求2024年連任，並警告說下一場選戰會和上一場一樣，是一場「靈魂之戰」。

許多共和黨高層人士表示，在帶領共和黨於2020大選和過去2次期中選舉表現不佳後，76歲的川普恐怕將讓自己再吞敗仗。

新罕布什爾州州長蘇努努（Chris Sununu）23日曾向美國國家廣播公司（NBC）表示：「共和黨人希望出現一位能在11月24日打贏選戰的人，而川普是個輸家。」外傳蘇努努正在考慮競選總統。

川普 共和黨 拜登

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