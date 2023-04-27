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影／遭福斯無預警開除？人氣主播卡爾森在推特「打破沉默」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
美國福斯新聞台24日開除了當家主播卡爾森，這名每晚有300萬觀眾收看的當家主播26日首次打破沉默並在推特上傳一段影片。美聯社
美國福斯新聞台24日開除了當家主播卡爾森，這名每晚有300萬觀眾收看的當家主播26日首次打破沉默並在推特上傳一段影片。美聯社

美國福斯新聞台（Fox News）24日開除了當家主播卡爾森（Tucker Carlson），這名每晚有300萬觀眾收看的當家主播26日首次打破沉默並在推特上傳一段影片。

衛報報導，卡爾森的「卡爾森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight）具有歷史性影響力，經常決定保守派的政治議題和共和黨的政策，此外，卡爾森在移民、犯罪、種族、性別和性向等議題上鼓吹民粹觀點、對抗美國的「覺醒」（Woke）意識型態。

被開除後卡爾森始終保持沉默，但26日他在個人推特上傳一段2分鐘的影片，其中雖然沒有解釋自己離開福斯新聞，但他對美國的言論狀況提出抱怨，稱「當你遠離喧囂幾天時，你會注意到有些人是多麼友善」，卡爾森表示「當你稍微休息一下時，你會注意到的另一件事是在電視上看到大多數辯論是多麼愚蠢，它們完全無關緊要、毫無意義，5年後我們甚至都不會記得我們聽到這些言論」。

此外，卡爾森還在推特的影片中提到「現在還能在哪裡找到說實話的美國人呢？這樣的地方剩下不多但仍舊有一些，這樣就足夠了，只要你能聽到這些話就還有希望，再見」。

福斯新聞並未公開回應為何與卡爾森結束合作關係，但時間點正好落在投票機公司「多明尼恩投票系統」（Dominion Voting Systems）與福斯達成和解後不久。福斯新聞目前其他主持人輪流取代卡爾森的位置直到找到其替代者。

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