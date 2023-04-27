雙方持續槓上！迪士尼怒控佛州州長實施「政府報復行動」

迪斯尼主題樂園在訴訟中指控共和黨人、佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）組織了一場「政府報復行動」。

多家外媒報導，這起訴訟是在州政府官員取消一項涉及迪士尼佛羅里達主題公園的開發協議之後發生，迪士尼在訴狀中指控德桑提斯「實施有針對性的政府報復行動，以此攻擊迪士尼本應受到保護的言論」，訴狀中還提到「佛羅里達州監督委員會意圖廢除已告知公眾且正式商定的開發合約」。

迪士尼稱此舉明顯是「報復性、反商業且違憲」，深表遺憾外更要求法院撤銷上述舉動，訴狀中迪士尼表示「在竭盡全力尋求解決方案後，迪士尼公司別無選擇、只能提起這起訴訟以保護成員、客人和當地發展合作夥伴免受一場無情的行動，即利用政府權力報復迪士尼表達某些官員不喜歡的政治觀點」。

迪士尼最新的法律行動升級與德桑提斯之間的鬥爭，最初起於迪士尼2021年要求旗下員工接種新冠疫苗，當時引來德桑蒂斯簽署立法進行反擊，2022年迪士尼在員工的壓力下公開反對德桑提斯的「不准說同性戀法」（Don't Say Gay），引來該州議員立法終結迪士尼在佛州中部2.5萬畝土地上所享有的自治權。

對此，德桑蒂斯辦公室對外聯絡主任芬斯克（Taryn Fenske）表示「我們不知道有公司有任何法律權利來指揮政府的運作或維持該州其它企業不具備的特權，這起訴訟是他們希望破壞佛羅里達州選民的意願，並在法律範圍外運作公司的又一個不幸案例」。