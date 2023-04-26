美議員致信拜登政府 籲制裁華為等中國雲端業者

路透社週二（4月25日）報導，一群美國共和黨參議員寫信給多個拜登政府單位，敦促美方應以國家安全為由，制裁華為雲（Huawei Cloud）和其他中國雲服務提供商。

這封信件由參議員哈格蒂（Bill Hagerty）為首，寫給美國商務部、國務院和財政部，並有另外8名參議員共同簽名連署。信中寫道，中國的雲計算公司「越來越頻繁地與外國實體打交道，有些甚至是受到制裁的公司，這直接挑戰了美國、我方盟友及夥伴的國家和經濟安全利益」。

參議員敦促拜登政府「使用所有可用途徑」，包含「透過制裁、出口限制和投資禁令」，對這些公司採取「果斷行動」，並進一步調查中國的雲計算服務公司。

至截稿前，華為和上述所提各機構尚未回應路透社的置評請求。

入列的中國雲提供商

這些參議員說，華為雲在2021年與中國長沙天儀空間科技研究院共同發表了「天算星座」（Sky Computing Constellation）合作計畫，但後者「近期才因為向俄羅斯實體提供大量衛星圖像援助，而受到（美國）財政部的制裁」。

美國商務部2019年5月即以國家安全考量為由，將華為列入貿易黑名單。華為至今否認對美方構成任何安全風險。

路透社指出，參議員在信中還要求拜登政府將阿裡巴巴雲（Alibaba Cloud）也納入商務部的出口管制名單。他們表示，阿裡巴巴於2015年在加州開設了兩個雲數據中心，該單位與中國軍方關係密切，因此構成「明顯且持續的國安威脅」，呼籲美國財政部應將其加入中國軍工企業黑名單。阿裡巴巴集團旗下的阿裡巴巴雲對此尚未發表評論。

路透社去年初曾報導，拜登政府正在審查電子商務巨頭阿裡巴巴的雲業務，以確定它是否對美國國安構成風險。審查的重點是該公司如何取得美國客戶的數據，包括個人訊息和知識產權，以及中國政府能否取用這些數據。

其他遭點名的中國雲服務提供商，還包括百度雲和騰訊雲。這些參議員敦促拜登政府對這些中企採取進一步的調查或行動。

美高度關注數據安全

在這封信件遭發表的同時，美中之間的緊張局勢加劇，華盛頓不斷增強對中國企業的審查，包括TikTok在內等可能與中國政府有關連的公司。

今年稍早，拜登政府已經威脅要在全國禁用TikTok，除非該公司的中國持股者出售股份。部分國會議員也以國安風險為由，要求政府部門禁止下載及使用該短影音應用。

美國財經電視台CNBC指出，抖音的國際版——TikTok實際上並沒有在中國運營，然而，中國政府對其管轄範圍內的企業擁有龐大影響力，因此美國認為，理論上TikTok母公司字節跳動（ByteDance）可能被迫從事與國安相關的任務，包括提供TikTok用戶數據給中國政府。

針對此質疑，TikTok執行長數度公開表示，中國政府從未要求TikTok提供其數據，且若果如此，該公司也將拒絕任何相關要求。

（路透社、CNBC）

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