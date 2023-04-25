影／拜登釋出影片 宣布競選連任

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國總統拜登25日釋出3分鐘的影片，宣布競選連任；共和黨總統參選人民調目前由前總統川普領先，2024年選戰可能再上演拜登與川普廝殺局面。

現年80歲的拜登再次宣布挑戰總統大選，雖然外界普遍認為拜登不會遭遇黨內挑戰，但民調顯示，選民憂心拜登年事已高難以負擔國政。

拜登細數他上任後堅持疫苗公平、增加富人稅並捍衛公民權利，影片畫面播著2021年1月6日的國會暴亂事件，以及抗議最高法院推翻墮胎權的示威畫面，他將未來4年定義為對抗共和黨的極端主義，質疑共和黨會替女性做出醫療決定、禁書、告訴人們可以愛誰，同時讓投票更困難。

拜登表示，他4年前競選總統時說，這是一場美國靈魂之戰；美國如今面臨的問題是，「未來會擁有更多自由或者更少自由？更多權利或者更少？」他說，現在不是自滿的時刻，這也是為何他要競選連任。

拜登說，「讓我們完成工作。」他今年2月在國情咨文演說時也這麼呼籲。

拜登 美國 共和黨

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