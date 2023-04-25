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年薪2千萬美元當家主播遭解聘 公告前10分鐘才被通知

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
遭到閃電解聘的福斯新聞台當家新聞節目主持人主播卡爾森。（美聯社）
遭到閃電解聘的福斯新聞台當家新聞節目主持人主播卡爾森。（美聯社）

美國福斯新聞台當家新聞節目主持人卡爾森（Tucker Carlson）24日遭到宣布閃電解聘，華爾街日報報導，福斯老闆梅鐸家族21日做出決定，並在發布解聘公告前10分鐘通知卡爾森。不過，卡爾森2021年才跟福斯續約，2000萬美元年薪可以照領。卡爾森是美國有線電視晚間新聞黃金時段收視率最高的主播

福新新聞上周（18日）付出7億8750萬美元，與原告「多明尼恩投票系統」公司就誹謗案達成庭外和解。卡爾森私下曾表示厭惡前總統川普，不相信川普陣營主張的大選有弊等說法，卻為了收視率在2020年大選後持續向觀眾散播大選舞弊、多明尼恩投票機被操弄等陰謀論。這些事情都遭多明尼恩公司踢爆。

福斯 美國 投票 川普 主播

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