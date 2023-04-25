年薪2千萬美元當家主播遭解聘 公告前10分鐘才被通知

美國媒體上周傳出，拜登總統最快本周二（25日）宣布競選連任。拜登對此早有意願，第一夫人吉兒拜登博士也對外坦承此事，就只差明確宣布而已。拜登爭取續坐白宮寶座，最受外界矚目的問題應該就是俄烏戰，這場戰爭能幫拜登順利連任嗎？或者換個角度觀察，拜登即將投入的連任選戰，是否影響俄烏戰走向，或甚至決定此戰終局？

2023-04-25 18:00