拜登最快今宣布再戰2024 要複製歐巴馬的成功經驗

80歲的美國總統拜登預料將在美東時間25日上午宣布競選連任，加入2024年總統大選戰局，競選團隊也逐漸成形，目標是複製前總統歐巴馬、小布希、柯林頓及雷根的成功，避免重蹈前總統川普、老布希及卡特的連任失敗覆轍。

英國金融時報（FT）與彭博資訊等媒體報導，拜登最快可能在美東25日上午透過電視演說，宣布尋求競選連任，擔任白宮跨政府事務辦公室主管的羅格莉維茲預料將主導競選團隊，在去年參院選舉幫助民主黨於搖擺州表現出色的高層幕僚，預料也將加入團隊。

拜登從不掩飾他想連任的意圖，但他的高齡與民調支持度低迷，已引發各界懷疑他能否成功能任，過去幾個月來，拜登的選情也閃現警訊，23日發布的NBC新聞民調顯示，超過三分之二選民不希望他連任，包括微幅過半的民主黨員。Realclearpolitics.com的平均數據顯示，他的施政支持度已從去年夏季回升，但仍深陷負值。

拜登將在黨內面臨挑戰者，包括作家威廉森（Marianne Williamson）以及反新冠疫苗人士、美國已故前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）的侄子小羅勃．甘迺迪（Robert Kennedy Jr），但民主黨在去年期中選舉的結果優於預期，已提高拜登通過民主黨初選的可能性，讓他能專注於對付共和黨的對手。

在共和黨，最知名的參選人當屬川普，還有前美國駐聯合國大使海莉、拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）、阿肯色州前州長長哈欽森（Asa Hutchinson），佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）也可能宣布加入選戰，但以川普的支持度最高，也已獲得主導2024年參院共和黨選戰策略戴恩斯（Steve Daines）的支持，提高了川普三度代表共和黨競選總統的機率。

不過，川普已因疑似支付封口費的成人女性而遭起訴，現在可能面臨另一樁訴訟，亞特蘭大檢察官威莉絲（Fani Willis）24日已致函警方，將在7月11日~9月1日之間，宣布是否要對川普與盟友試圖推翻2020年大選喬治亞州投票結果一事，起訴川普，請警方留意並提高維安。