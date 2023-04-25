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調查：7成美國人 過去5年經歷天災

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
颶風為美國家庭會帶來嚴重威脅。(Photo by State Farm on Flickr used under Creative Commons license)
颶風為美國家庭會帶來嚴重威脅。(Photo by State Farm on Flickr used under Creative Commons license)

嚴重天災恐與氣候變遷有關。美國最新民調顯示，超過7成的受訪民眾表示，自己在過去5年曾經歷過激烈天災，其中將近7成民眾認為與氣候變遷脫離不了關係。美國國家海洋暨大氣總署指出，美國去年遭遇氣候損失，總共1,650億美元。

氣候災難損失千億

據《國會山莊》報導，美聯社與NORC公共事務研究中心在今年4月訪問1,230位民眾後發現，71%的受訪者表示，過去5年曾經歷至少1次極端氣候事件，其中最常見的是高溫與熱浪以及極冷天氣，比率分別為55%與45%。

另外，也有3成表示曾受到乾旱或缺水影響，24%則遇過颶風或熱帶風暴。在曾遭遇劇烈天氣的民眾中，有69%的人認為原因是氣候變遷造成，3成認為跟氣候變遷無關。

整體來說，71％的美國人相信氣候變遷正在發生，不認同此說法的比率為12%，至於認為氣候變遷是由人類造成的比率佔63%，3成的人則認為人類與大自然變化都是主因。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，美國去年遭遇損失至少10億美元的氣候災難共18次，一共造成474人死亡，總共造成1,650億美元損失。

天災頻率提高

據《美聯社》報導，NOAA署長斯賓拉德表示，「這已是一種事實，美國人都可能親身經歷過劇烈天氣事件。」NOAA透過損失超過10億美元的氣候災難來衡量氣候變遷以及如何影響人類。

斯賓拉德也指出，1980年代平均每82天美國國內便會遭遇上述任一種天災，但目前發生頻率已提高到每2週超過1次。

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美國 氣候變遷

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