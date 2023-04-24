多數美國人不希望特朗普或拜登再參選 拜登比特朗普更受歡迎

（德國之聲中文網）美國NBC新聞（NBC News)4月23日公布的一項民調顯示，60%的美國人認為特朗普不應該再次競選總統，其中30%稱他們的主要理由是特朗普在紐約受到的刑事指控。

特朗普的黨內支持率遙遙領先

不過，大約三分之二的共和黨人仍然支持特朗普並排除了對其參選的擔憂。68%的受訪共和黨人表示，他們認為針對特朗普的多項調查是出於政治動機。

在所有共和黨競爭者中，特朗普的黨內支持率遙遙領先。如果立即舉行初選，有46%的受訪者表示將支持特朗普，佛羅裡達州州長羅恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)獲得的31%的支持率，前副總統彭斯(Mike Pence)的支持率為6%。

48%受訪者因年齡原因認為拜登不應再參選

所有受訪者中，70%的人認為拜登不應競選連任。民主黨受訪者中，51%的人認為拜登不應競選連任。48%的民主黨受訪者表示，拜登不應參選的主要原因是他的年齡--他已年滿80歲。

如果拜登成為民主黨候選人，41%的受訪者表示很可能或肯定會投票給他，47%的受訪者表示會投票給不確定的共和黨候選人。按黨派劃分，88%的民主黨選民表示他們肯定或可能會投票給拜登，只有22%的獨立人士以及3%的共和黨人表示會投票給拜登。

民調中，41%的成年人認可拜登的工作表現，54%的人不認可，低於今年1月份45%認可、50%不認可拜登工作表現的評分。按黨派劃分，83%的民主黨人認可拜登的工作表現，30%的獨立人士和6%的共和黨人認可拜登的工作表現。

拜登比特朗普更受歡迎

該民調還顯示，拜登仍然比特朗普更受歡迎：38%的成年人對現任總統持正面看法，而48%的人持負面看法。相比之下，34%的成年人對特朗普持正面評價，53%對他持負面評價。

該民調由Public Opinion Strategies和Hart Research兩個機構的民調專家完成，在4月14日至18日期間采訪了1000名成年人，誤差率約為3%。

特朗普已於去年11月15日宣布他將第三次參與美國總統競選。拜登預計最快本周將正式宣布將在2024年大選中競選連任。

（NBC News）

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