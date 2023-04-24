ChatGPT紅不讓 矽谷AI業界萌生焦慮感

矽谷華人科技社團年會週末盛大登場，今年話題聚焦AI發展，於AI新創公司擔任高階主管的楊凱分享，表示聊天機器人ChatGPT短時間的爆紅，科技圈必須迅速反應也陷入一片焦慮。

在科技巨擘微軟（Microsoft）投資支持下，舊金山新創公司OpenAI研發的語言模型出現爆炸性發展，ChatGPT去年底問世，活躍用戶在1月就已突破1億人，其提供的應用程式開發介面API，迅速被各行各業廣泛應用。

週末，在加州聖克拉拉市會議中心（Santa ClaraConvention Center）展開的4場座談會，儘管主題囊括網路安全和區塊鏈等領域，聊天機器人ChatGPT的技術應用，仍是關注度最高的話題。

從台下聽眾的詢問熱度，可以看出大眾和創業者亟欲追上AI應用的腳步，台上的科技界人士對此工具的普及，多半看好，但也感到充滿挑戰。

曾在微軟工作的台裔創業家田尊衍表示，他可以預期下一世代的競爭，將因AI的發展高出1000倍。2001年從台灣來到加州，在AI新創公司擔任高階主管的楊凱說，ChatGPT會變成和計算機一樣，使用上將逐漸成為一種習慣。

不過，即便身處在全球科技話題的AI產業，每日都在與時俱進，楊凱不諱言AI的發展，一方面讓團隊工作效率大幅提升，但近幾個月ChatGPT的浪潮，也讓AI界陷入一片前所未有的焦慮，因為新的資訊和研究一直出現，以往從研究報告出爐到實際場景應用需要花大約5年，現在時間已大幅縮短。

為此，楊凱說，公司的政策文化也配合改變，好比取消原本定期舉行的會議，員工必須進到辦公室，隨時準備開會，討論應變方案。

企業內部氣氛變化外，ChatGPT的爆紅也影響著科技圈生態，楊凱提到，成熟的大型科技公司和起步不久的初創公司可能較易存活，前者有足夠資金支撐AI產品研發所需的大量數據和穩定運算，後者沒包袱、可善用新技術嘗試開發；受到較大衝擊的將會是界於兩者之間的中型新創公司。

另外，OpenAI目前一枝獨秀，楊凱說，AI業界也會憂心壟斷問題，由於其語言模型被餵入的資料數據，未受到任何監管，一旦「它說了算」又沒有其他選擇時，就很難去釐清其生成的訊息，是否有偏頗或是受到外在干預。

至於如何能夠制衡，楊凱打趣說，可能得看有沒有其他挑戰者出現，這也是AI業界目前正在觀望的發展。

這場科技盛會由美洲中國工程師學會（CIE）主辦，座談會之外，晚宴邀請灣區科技界人士近300人共襄盛舉。