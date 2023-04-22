星艦升空爆炸威力驚人！德州人哀嚎：窗戶震碎、塵埃殘骸滿天飛

太空探索科技公司（SpaceX）無人載具「星艦」（Starship）20日在德州成功發射，其升空威力驚人，撼動整個地面，揚起滾滾煙塵和碎片殘骸，房屋都在搖晃，好幾英里外都降下棕色的塵垢。

紐約時報報導，在發射台西北方約6英里的伊莎貝爾港市（Port Isabel），至少有一扇窗戶被震碎，當地居民感到震驚。星艦發射過程，阿爾瑪格（Sharon Almaguer）與80歲老母正在家裡，她表示，這真的很可怕，之前在磚房內也感受過震動，但這次程度與之前大不相同。

伊莎貝爾港市發言人貝茲（Valerie Bates）在接受採訪時說，該市幾乎所有地方都覆蓋一層相當厚的顆粒狀沙粒，且落在所有東西上。

發布在社群媒體上的照片顯示，居民的汽車都被棕色碎粒殘骸覆蓋。連當地一間健身房的窗戶也被震碎，健身房業主阿拉尼斯（Luis Alanis）表示，發射時他感覺到震盪，有點像是小型地震。估計修理窗戶需要300美元。

拍攝SpaceX發射的LabPadre創辦人巴爾德拉斯（Louis Balderas）說，雖然看到一些碎片殘骸和塵土很常見，但這次規模前所未見。他表示，「有保齡球大小的混凝土快從發射台區域飛出」，估計爆炸造成深約25英尺的坑洞。

伊莎貝爾港市表示，卡梅倫郡的緊急管理部門已確認塵土來自Space X發射台附近的沙土，在升空作用下被拋向空中。

卡梅倫郡法官特雷維尼奧（Eddie Treviño Jr.）20日下令關閉博卡奇卡海灘（Boca Chica Beach）和四號國道的一段路段，直到21日下午2時，目的是在清理作業時，保護公眾健康和安全。

貝茲表示，根據目前資訊，沒有對人們健康造成影響的疑慮。星艦20日在德州成功發射，但升空約四分鐘後爆炸解體。