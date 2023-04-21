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最快下周二宣布！美國總統拜登計畫發布影片宣布「競選連任」
4名知情人士透露美國總統拜登（Joe Biden）最快即將於25日宣布投入2024年總統大選，屆時將發布一段宣布參選的影片。
紐時報導報導稱，拜登團隊正在討論25日發布參選影片的可能性，當天也正好是他2019年宣布競選的4周年。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）20日晚間則拒絕回應這則消息。
現年80歲的拜登已經是美國史上最年長的總統，假設連任並完成第2個任期，他將年滿86歲。由親近拜登的顧問和盟友所組成的白宮核心圈一直密切關注做出2024年參選決定的時機，據悉，在2位高級顧問狄龍（Jennifer O'Malley Dillon）和唐恩（Anita Dunn）的監督下「連任計劃已經進行數個月」。
報導提到拜登長期以來在做出重大政治決定時通常會延長最後期限，這在其部分盟友眼中為注入一定程度的不確定性。
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