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蓋拉格19日兵推 20日提案要求美台強化網路安全合作

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影
美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

美國與中共戰略競爭委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）19日率跨黨派議員參加兵推台海戰事的狀況，20日和跨黨派參眾議員共同提出台灣網路安全韌性法案，要求五角大廈擴大與台灣的數位安全合作，應對中國大陸威脅。

這部法案由蓋拉格、胡拉漢（Chrissy Houlahan）、羅森（Jacky Rosen）和朗德斯（Mike Rounds）等跨黨派參眾議員共同提出，胡拉漢與羅森為民主黨議員。

根據蓋拉格辦公室新聞稿，這部法案將授權美國國防部長與台灣一道實施網路安全訓練；捍衛國家的軍事網路、基礎建設與系統；利用美國的網路安全技術協助保衛台灣；並根除種種針對台灣的惡意網路活動。

蓋拉格表示，從影響力行動到直接鎖定台灣關鍵的軍事與公共基礎建設，中國共產黨早就透過網路攻擊台灣；考量到網路攻擊的嚴重性，這部法案將協助台灣強化網路能力，美台也能建立更強大的夥伴關係，保護彼此的軍隊與經濟的重要系統。

羅森表示，美國必須反制中共日益增長的侵略行動，以及中方試圖削弱全球民主的作為；中國大陸拿台灣作為網路攻擊練手的標的，接著又針對美國。

朗德斯表示，強化台灣的軍事網路能力，是將台灣打造為「豪豬」，抵禦中國大陸侵略的手段之一。

美國 議員

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